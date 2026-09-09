Les sifflets qui ont accompagné le Brésilien Vinicius Junior, la star du Real Madrid, au moment de son remplacement face à l'Inter Milan lors de l'entrée en lice madrilène en Ligue des champions, n'étaient pas une simple réaction à un mauvais match, mais l'explosion d'une crise silencieuse qui a couvé tout l'été.

Un récit captivant que dévoile le célèbre journaliste brésilien Fernando Kallas, à travers lequel il explique comment la star du Real Madrid est passée du statut d'icône à celui d'« ennemi favori » de ses supporters, et comment une offre surprise de la direction a tout changé à la dernière minute.

L'offre de la dernière minute

Kallas, correspondant de Reuters, a dévoilé dans des déclarations à la radio espagnole Cadena Ser les coulisses des négociations surprenantes pour la prolongation du contrat de Vinicius jusqu'en 2032.

Il a déclaré : « Beaucoup de choses se sont passées cet été, et les proches de Vinicius le voyaient hors du Real Madrid encore 24 heures avant la dernière offre. Ils pensaient qu'il rejoindrait Arsenal, car ils ont demandé un montant qu'ils ne pensaient pas que le Real Madrid paierait un jour. »

Il a ajouté : « Soudain, à la dernière minute, le Real Madrid a présenté une offre qui a surpris tout le monde et a tout changé. Quand on se voit hors du club puis qu'on se retrouve soudain à l'intérieur, la façon de penser change. Ce n'est pas facile sur le plan psychologique. »

Des sifflets injustifiés

Kallas estime que les sifflets du Bernabéu lors de la première journée de la Ligue des champions étaient sévères et injustifiés, précisant : « Le match contre l'Inter n'était pas un match pour siffler Vinicius. Madrid a mal joué dans son ensemble. Il est vrai qu'il a manqué deux occasions, mais il a délivré trois passes décisives qui ont ouvert la voie aux buts d'Ibrahim, de Mbappé et de Bellingham. »

Il a souligné que le joueur était revenu avec une condition physique moindre après la Coupe du monde, déclarant : « Ces matchs ressemblent à une période de préparation pour lui. Alors que Barcelone gère les minutes de Rodri, Vinicius était titulaire et jouait presque chaque minute. »

« L'ennemi favori » et le test du derby

Le journaliste brésilien a conclu par un diagnostic saisissant de cette relation tendue : « Une grande partie des supporters du Real Madrid a développé de la haine à son égard, et cela semble irréversible. La relation s'est tendue en raison de problèmes qui dépassent largement le terrain. »

Il a ajouté : « Vinicius doit donner le meilleur de lui-même à chaque match, sinon il sera accueilli par des sifflets. Il est devenu l'ennemi favori des supporters du Bernabéu. »

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Il a poursuivi : « Il n'a pas à changer les choses, car ce n'est pas lui qui a créé cette situation. Peut-être que les supporters devraient aussi apporter leur contribution. Il n'est pas dans l'intérêt du Real Madrid que ses supporters sifflent ses joueurs dès le quatrième match de la saison. »

Fernando Kallas a estimé que le véritable test pour la star brésilienne Vinicius Junior sera le derby de Madrid face à l'Atlético, le 20 septembre prochain.