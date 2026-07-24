L'une des étoiles montantes du Maroc est désormais pressentie pour tenter une nouvelle aventure dans le championnat portugais, après avoir suscité l'intérêt de Porto durant l'actuel mercato estival, à la suite des performances remarquables qu'elle a livrées avec son club la saison dernière.

Le site marocain « Al Botola » a rapporté, citant des sources de presse belges, que Porto surveille le jeune arrière droit marocain Ali Maâmar, joueur de l'Anderlecht belge, âgé de 21 ans, en prévision d'un éventuel recrutement. Le club portugais n'a toutefois pas encore soumis d'offre officielle à Anderlecht, se contentant d'inscrire le joueur sur la liste des noms pressentis pour renforcer le flanc droit.

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De son côté, Anderlecht tient à conserver son joueur, surtout au vu du manque dont souffre l'équipe au poste d'arrière droit, après les blessures de Killian Sardella et d'Enric Llansana, ce qui fait de Maâmar l'un des piliers essentiels dans les calculs du staff technique.

Maâmar est issu de l'académie d'Anderlecht et a disputé 54 matchs avec l'équipe première jusqu'à présent, depuis sa toute première apparition le 12 janvier 2025, lors d'un match du championnat belge contre le Club Bruges.

Maâmar faisait également partie des rangs de la sélection marocaine des jeunes, sacrée lors du dernier Mondial au Chili, l'année dernière.