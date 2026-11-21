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Barcelone avait abordé le mercato estival avec un plan clair pour renforcer son arrière-garde. Mais ce qui semblait au départ une mission réalisable s'est transformé en une série de tentatives avortées et de décisions complexes. La volonté du club de recruter un nouveau défenseur central s'est heurtée aux exigences strictes de Hansi Flick, au manque de conviction de l'entraîneur envers plusieurs noms proposés, ainsi qu'aux obstacles financiers et contractuels qui ont empêché la conclusion de plus d'un dossier.

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Bien que la direction sportive ait étudié une longue liste de défenseurs tout au long du printemps et de l'été, Barcelone a bouclé le mercato sans atteindre son objectif principal. Entre le refus de Flick concernant certaines options, la volonté des clubs de conserver leurs joueurs et un budget serré, le club catalan s'est retrouvé face à une crise défensive difficile à contenir, selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo ».

Gvardiol, l'option idéale, Bastoni n'a pas convaincu Flick

La priorité de Flick était de recruter un défenseur gaucher capable d'évoluer aussi bien en défense centrale qu'au poste de latéral gauche. La direction sportive a donc préparé des rapports détaillés sur plusieurs joueurs dont le profil correspondait aux attentes du technicien allemand.

Le Croate Joško Gvardiol, défenseur de Manchester City, s'est imposé comme l'option la plus complète. Flick appréciait ses qualités techniques et sa polyvalence tactique, mais les premières démarches ont révélé que le joueur ne souhaitait pas quitter Manchester. Il a d'ailleurs fini par prolonger son contrat avec le club anglais jusqu'en 2031.

L'Italien Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, figurait lui aussi parmi les noms les plus en vue, mais Flick n'était pas totalement convaincu par ses capacités, notamment en matière de vitesse, une qualité qu'il recherchait chez un défenseur central.

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Paradoxalement, le technicien allemand était davantage séduit par Gerard Martín, qu'il a réussi à replacer du poste de latéral à celui de défenseur central, après avoir trouvé chez lui un profil correspondant à ses idées de jeu.

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Christensen obtient la confiance, Araújo écarté

À l'inverse, Barcelone a décidé de prolonger le contrat d'Andreas Christensen, à la demande expresse de Flick à la fin de la saison dernière, malgré le dossier médical inquiétant du Danois.

Christensen jouit d'une grande confiance de la part de l'entraîneur allemand, qui apprécie ses qualités techniques et son expérience. Le club a ainsi accepté de le conserver, après que le joueur a consenti à une baisse de salaire et signé un nouveau contrat de deux saisons supplémentaires.

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De son côté, l'avenir de Ronald Araújo prenait une tout autre direction. Le défenseur uruguayen était parti à la Coupe du monde convaincu qu'il poursuivrait son aventure à Barcelone, après avoir surmonté les problèmes psychologiques qui l'avaient éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Mais Flick ne lui a pas accordé le temps de jeu espéré en défense centrale, l'utilisant parfois comme latéral, voire, à quelques reprises, comme attaquant. Si l'entraîneur ne lui avait pas clairement signifié avant le tournoi qu'il ne comptait pas sur lui, les responsables de la direction sportive s'attendaient à cette issue.

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De fait, lors du stage de préparation à St George's Park en août, Flick a informé Araújo qu'il ne bénéficierait pas d'un temps de jeu suffisant, Pau Cubarsí, Gerard Martín et Christensen le devançant dans la hiérarchie des défenseurs.

Lorsqu'on lui a proposé un prêt à Liverpool, le joueur n'a pas hésité à accepter.

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Une longue liste de noms, mais aucun transfert abouti

Les pistes de Barcelone ne se sont pas limitées à Gvardiol et Bastoni. Au cours de l'été, le club a été associé à plusieurs défenseurs de renom, parmi lesquels Nico Schlotterbeck, joueur du Borussia Dortmund que Flick connaît bien, Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool, Marcos Senesi, joueur de Bournemouth, ainsi que Micky van de Ven, défenseur de Tottenham.

Mais aucune de ces pistes n'a débouché sur des négociations sérieuses, soit parce qu'elles ne figuraient pas en tête des priorités, comme pour Schlotterbeck et van de Ven, soit parce que leur profil ne correspondait pas aux critères recherchés par Flick, comme pour Konaté et Senesi.

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Marc Guéhi était, quant à lui, sorti des plans de Barcelone plusieurs mois auparavant, avant de finalement atterrir à Manchester City.

En juillet, le nom d'Aymeric Laporte a été proposé au club catalan, au moment où débutait la Coupe du monde. Malgré les belles performances du défenseur espagnol, Barcelone n'a pas voulu fonder sa décision sur un tournoi court, d'autant que des doutes subsistaient quant à la volonté de l'Athletic Bilbao de le laisser partir, alors qu'il était encore lié par un contrat de deux années supplémentaires.

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En août, le nom de Cristian Romero, défenseur de Tottenham, est apparu après ses solides prestations à la Coupe du monde. Mais le fait qu'il soit droitier ne correspondait pas vraiment au souhait de Flick de recruter un défenseur gaucher.

Les recrues offensives engloutissent le budget, Nijstad s'envole à la dernière minute

Les obstacles n'étaient pas uniquement sportifs : les considérations financières ont joué un rôle décisif dans l'échec des démarches de Barcelone.

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Après avoir dépensé des sommes importantes pour renforcer l'effectif avec des recrues comme Gordon, Adeyemi, Bessio et Cancelo, sans oublier la surprise de la signature de Rodri, le budget disponible était devenu extrêmement limité.

L'idée de recruter un nouvel attaquant a également accaparé une grande partie de l'attention de la direction. Julián Álvarez était la cible principale, avant que le club ne se tourne finalement vers Gabriel Jesus.

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Durant cette période, Pini Zahavi a proposé à Barcelone de recruter Lukeba, défenseur de Leipzig âgé de 23 ans, mais l'opération n'a jamais été concrétisée.

En juin, le club avait également étudié la possibilité de recruter Jorge Salinas, joueur du Racing Santander âgé de 19 ans, sur proposition de Jorge Mendes. Barcelone était prêt à débourser entre 5 et 6 millions d'euros, mais le Racing a tenu à inclure une clause portant la valeur du joueur à 16 millions d'euros en cas de montée du club en première division. Une condition qui n'a pas convaincu le club catalan, lequel considérait le joueur comme un projet prometteur mais encore inabouti.

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Avec le départ imminent d'Álvaro Cortés, Barcelone s'est remis fin août en quête d'un jeune défenseur et a étudié la piste du Néerlandais Ruud Nijstad, joueur de Twente âgé de 18 ans, qui faisait l'objet d'évaluations positives depuis plusieurs mois.

Malgré l'intérêt du joueur pour le projet, les exigences financières du club néerlandais étaient élevées, et l'opération a capoté le dernier jour du mercato.

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Koundé devient la solution de rechange, la crise défensive perdure

Toutes ses tentatives ayant échoué, Barcelone s'est vu contraint de réorganiser ses cartes en défense plutôt que d'enrôler un nouveau joueur.

Faute d'avoir pu trouver un accord avec un défenseur correspondant aux exigences de Flick, le club a choisi de s'appuyer sur Eric García comme option privilégiée au poste de latéral droit, à la place de Jules Koundé.

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En contrepartie, il a été convenu d'utiliser le défenseur français parmi les options disponibles en défense centrale, avec la possibilité de le faire jouer également en sentinelle.

Mais cette solution ne s'est pas encore traduite par un temps de jeu important pour Koundé au milieu de terrain. Le renforcement de la défense centrale reste ainsi l'un des principaux dossiers que Barcelone n'a pas su régler, les calculs de la direction s'étant heurtés à la vision de Flick, tandis que la liste des stars pressenties s'est transformée en une succession de transferts manqués.