L'Espagne entre dans l'histoire avec une série record de 40 matchs

La sélection espagnole a poursuivi sur sa lancée, renforçant son palmarès historique avec une série record de matches consécutifs sans défaite, dans le prolongement de ses résultats solides sous la houlette du sélectionneur Luis de la Fuente.

L'Espagne a signé une large victoire face à son hôte, la Croatie, sur le score de 4-1 ce mardi soir, lors de la rencontre disputée à Séville dans le cadre de la deuxième journée du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA.

Selon le réseau « Squawka », l'Espagne est devenue la première sélection de l'histoire du football à disputer 40 matches consécutifs sans défaite.

Au cours de cette série, l'Espagne a remporté l'Euro 2024 et la Coupe du monde 2026, ajoutant ainsi un nouvel exploit historique à son palmarès.

La sélection espagnole a également remporté ses 9 derniers matches, toutes compétitions confondues, égalant ainsi sa meilleure série de victoires sous la direction de De la Fuente, réalisée entre juin et juillet 2024, selon le réseau « Opta ».

En Ligue des nations de l'UEFA, le Portugal et la Grèce sont en tête du classement des sélections ayant remporté le plus de victoires dans l'histoire de la compétition, avec 19 succès chacun, contre 18 pour la France et l'Espagne, selon « Stats du foot ».

Le réseau a ajouté que l'Espagne a inscrit son 70e but dans l'histoire de ses participations à la Ligue des nations de l'UEFA, devenant ainsi la sélection la plus prolifique de l'histoire de la compétition.

« Stats du foot » a mis en avant une statistique remarquable concernant l'Espagnol Fabián Ruiz, devenu le joueur ayant disputé le plus de matches avec une sélection au niveau international sans jamais connaître la défaite, après avoir participé à 52 rencontres, au cours desquelles il a signé 37 victoires et 15 nuls.