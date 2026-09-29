L'Espagne capitalise sur ses succès et vise une décennie exceptionnelle

Le football espagnol s'oriente vers un accord financier colossal qui pourrait redessiner les contours de son partenariat avec la société Adidas, à la lumière des résultats remarquables obtenus par ses sélections nationales ces dernières années, lesquels ont poussé la Fédération espagnole à réclamer un contrat reflétant son statut grandissant sur la scène internationale.

Selon le site français "Foot Mercato", la Fédération espagnole de football a entamé des négociations avec Adidas pour prolonger le partenariat entre les deux parties jusqu'en 2030, dans un climat positif et avec une volonté commune de poursuivre une collaboration qui remonte à 1991.

D'après le journal espagnol AS, la Fédération espagnole estime que les succès successifs de ses différentes sélections nationales méritent une reconnaissance financière plus importante, d'autant que l'Espagne est devenue l'une des principales puissances footballistiques représentant la marque allemande.

Le contrat actuel prévoit que la Fédération espagnole perçoive environ 20 millions d'euros, en plus de primes liées aux performances, mais la Fédération cherche à obtenir une augmentation substantielle de la valeur du nouvel accord.

La Fédération espagnole espère parvenir à un nouvel accord qui débuterait à compter de 2027 et s'étendrait jusqu'en 2030, reflétant ainsi la place qu'occupe désormais le football espagnol au niveau mondial.

Les prochains jours devraient voir s'intensifier les négociations entre les deux parties, dans une tentative de trancher les détails financiers et commerciaux du nouveau contrat, qui pourrait devenir l'un des principaux accords de sponsoring de sélections nationales.











