L'ère post-Ronaldo commence : Leão mène l'attaque du Portugal face au Danemark

Le staff technique de la sélection portugaise, dirigée par Jorge Jesus, a dévoilé le onze de départ officiel qui affrontera le Danemark lors de cette rencontre très attendue, le premier match de la sélection après la crise retentissante qui a vu le départ du capitaine historique Cristiano Ronaldo du rassemblement national.

Une crise sans précédent a éclaté au sein de la sélection portugaise après le départ soudain du capitaine historique Cristiano Ronaldo du rassemblement national, à la veille de la rencontre attendue face au Danemark en Ligue des nations de l'UEFA, mettant ainsi fin à une relation de 23 ans avec le maillot de son pays.

C'est Gonçalo Ramos, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui mène l'attaque, lui qui débute titulaire pour pallier l'absence de Ronaldo, épaulé par le duo rapide composé de Rafael Leão et Pedro Neto, tandis que Bruno Fernandes dirige l'entrejeu aux côtés de Vitinha et Rúben Neves.

La sélection portugaise compte sur la solidité de Rúben Dias et Nuno Mendes en défense, ainsi que sur son gardien étincelant Diogo Costa, pour surmonter les retombées de la crise du capitaine et décrocher un résultat positif face à une coriace sélection danoise.

Voici le onze du Portugal pour affronter le Danemark lors de cette journée :

Gardien de but : Diogo Costa.

Défense : João Cancelo - Rúben Dias - Renato Veiga - Nuno Mendes.

Milieu : Vitinha - Rúben Neves - Bruno Fernandes.

Attaque : Pedro Neto - Rafael Leão - Gonçalo Ramos.





De son côté, le onze de la sélection danoise se présente comme suit :

Gardien de but : Mads Hermansen.

Défense : Joachim Andersen - Oliver Provstgaard - Joakim Mæhle - Rasmus Nissen Kristensen.

Milieu : Pierre-Emile Højbjerg - Morten Hjulmand - Mikkel Damsgaard.

Attaque : Adam Daghim - Mohamed Daramy - Rasmus Højlund.











