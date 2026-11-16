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L’équipe des Pays-Bas a subi lundi soir une défaite accablante face à l’Allemagne en Ligue des nations. Les joueurs du sélectionneur Xavi Hernández ont été humiliés 5-0 au stade olympique de Berlin et n’ont plus rien pu opposer à leurs adversaires, surtout après la pause. Auteur de deux buts, Florian Wirtz a été le grand homme du match côté allemand. Les Pays-Bas se qualifient néanmoins pour les quarts de finale en terminant deuxièmes du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations, derrière l’Allemagne. Il s’agit de leur plus lourde défaite depuis 67 ans : en 1959, ils s’étaient inclinés 7-0 face à l’Allemagne.

Les Pays-Bas ont abordé ce duel de prestige contre leurs voisins de l’est avec presque la même composition que face à la Grèce. Seul Frenkie de Jong, légèrement blessé, manquait à l’appel, ce qui a permis à Quinten Timber d’obtenir une place de titulaire. Avant la rencontre, Xavi avait déjà mis en garde contre les qualités de l’Allemagne, qui devait tout donner sous la direction de Jürgen Klopp pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations.

Dès les premières minutes, il est apparu clairement que les Pays-Bas allaient vivre un match très différent de celui disputé quelques jours plus tôt à Amsterdam. Avec de nombreux joueurs, l’Allemagne a exercé un pressing haut sur la relance néerlandaise, obligeant régulièrement le gardien Bart Verbruggen à jouer long. Les Pays-Bas ont tenté d’exploiter la vitesse de Cody Gakpo, Donyell Malen et Crysencio Summerville en contre-attaque, mais sont rarement parvenus à mettre réellement la défense allemande à l’épreuve.

Les Pays-Bas ont pourtant eu une excellente occasion d’ouvrir le score au milieu de la première période. Summerville a lancé Gakpo en profondeur. L’attaquant a éliminé son adversaire direct avant de chercher Malen au second poteau, mais son centre était trop appuyé et Malen a mal ajusté son saut. Sa tête est passée à côté du but allemand.

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De l’autre côté, Derry Scherhant s’est fait remarquer. L’attaquant du SC Fribourg a touché le poteau d’une belle frappe à la 32e minute, avant de trouver le chemin des filets neuf minutes plus tard. Scherhant a facilement effacé Denzel Dumfries d’un crochet, puis a magnifiquement envoyé le ballon dans la lucarne, ne laissant aucune chance à Verbruggen. L’Allemagne a ainsi regagné les vestiaires avec une avance de 1-0.

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Au retour des vestiaires, les Pays-Bas ont d’abord semblé capables de revenir dans le match. À la 48e minute, Dumfries a surgi au second poteau, mais a repris de la tête un centre au-dessus du but de Marc-André ter Stegen. Gakpo a lui aussi eu une occasion de frapper, mais le gardien allemand a repoussé sa tentative avant de voir son équipe prendre définitivement le contrôle de la rencontre.

À la 60e minute, tout a basculé pour les Pays-Bas. Dumfries a perdu le ballon dans une zone dangereuse et Wirtz a impitoyablement sanctionné cette erreur d’une frappe lointaine dévastatrice, entrée avec l’aide de l’intérieur du poteau. Cinq minutes plus tard seulement, l’écart s’est encore creusé lorsque Nico Schlotterbeck a marqué de la tête sur une phase arrêtée, malgré la présence de plusieurs défenseurs néerlandais.

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La machine à marquer allemande n’avait pas fini de tourner. À la 71e minute, Wirtz a profité des immenses espaces dans la défense néerlandaise pour marquer de près avec l’aide de la barre transversale : 4-0. Le sélectionneur Xavi a tenté d’inverser la tendance en faisant notamment entrer Justin Kluivert, Mexx Meerdink et Ian Maatsen, mais les Pays-Bas n’ont plus jamais semblé en mesure de réduire l’écart.

Six minutes après le quatrième but allemand, l’humiliation était complète. Brajan Gruda a pu pousser le ballon de près dans un but vide après qu’une précédente tentative allemande avait heurté le poteau. Le 5-0 a provoqué une frustration visible chez Verbruggen, qui a rassemblé ses coéquipiers et clairement manifesté son mécontentement face à la prestation défensive de l’équipe.

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Pour Xavi, cette lourde défaite constitue un rappel à la réalité particulièrement douloureux, d’autant que les Pays-Bas avaient battu la Grèce 7-0 quelques jours plus tôt. Ils n’ont de nouveau pas réussi à battre une grande nation et leurs problèmes défensifs ont été exposés de la manière la plus brutale. Cette correction ne remet pas en cause leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, mais le sélectionneur a de quoi réfléchir avant la phase à élimination directe.