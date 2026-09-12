José Alberto, l'entraîneur du Racing Santander, a exprimé sa satisfaction après la victoire de son équipe face au Deportivo Alavés (2-1), ce samedi, un deuxième succès de la formation cantabrique en Liga cette saison, les deux ayant été acquis sur la pelouse d'El Sardinero (l'antre du Racing).

José Alberto a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « Marca » à l'issue de la rencontre : « Je pense que ce fut un match très abouti de notre part. Une belle victoire face à un adversaire très solide, comme il l'a montré lors des journées précédentes. »

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Il a ajouté : « L'équipe apprend de ses erreurs. Aujourd'hui, nous avons rivalisé et lu le jeu très bien. Je suis très heureux de les voir grandir en tant que groupe. »

Malgré le brio du jeune espoir Yasser Zabiri, auteur des deux buts de la victoire, l'entraîneur a refusé de réduire ce succès au seul attaquant marocain, insistant sur l'importance de la performance collective.

José Alberto a affirmé : « Cela m'a paru un très bon match de toute l'équipe, et j'aimerais le reconnaître à tous ceux qui ont pris part. Zabiri sera sur un petit nuage (au comble du bonheur) avec tout ce qui lui arrive, mais il doit continuer à travailler, car je pense qu'il est encore capable de nous apporter beaucoup de choses. »

L'Alavés a d'abord ouvert le score par l'intermédiaire de Phil Kosky, à la 18e minute, avant que Zabiri n'égalise à la 38e minute, à la suite d'une accélération rapide puis d'un débordement sur le côté droit, avant de conclure avec précision dans le petit filet opposé.

À la 53e minute, la star marocaine est revenue pour inscrire son deuxième but, sur un centre devant la cage de l'Alavés, offrant ainsi à son équipe l'intégralité des points de la rencontre.

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