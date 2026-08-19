L'entraîneur de l'Inter Miami révèle l'état de Messi après le décès de son père

Guillermo Hoyos, l'entraîneur de l'Inter Miami, estime que sa star Lionel Messi commence à retrouver un peu de sérénité, après le décès de son père Jorge Messi plus tôt ce mois-ci, soulignant que le joueur argentin paraît en meilleure forme sur le terrain.

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« La Pulga » a fait son retour sur les terrains avec l'Inter Miami la semaine dernière, en entrant en cours de jeu face au León mexicain en Leagues Cup — une compétition qui réunit des clubs de la Major League Soccer et du championnat mexicain —, une rencontre qui s'est soldée par une défaite de l'équipe de Messi (3-2).

Le capitaine de l'Albiceleste a été titulaire face à Nashville, dimanche dernier, lors d'un match que l'Inter Miami a également perdu (4-1).

À ce sujet, Hoyos a déclaré, dans des propos rapportés par l'agence « Reuters » : « Il (Messi) semble en bonne forme, il s'exprime sur le terrain, qui est l'endroit où il se sent le plus à l'aise, et il paraît aussi plus serein. »

Messi avait publié la semaine dernière un message émouvant dans lequel il rendait hommage à son père, le décrivant comme son père, son ami et son agent, et affirmant qu'il ne savait pas comment il poursuivrait sa vie sans lui.

De son côté, le milieu de terrain de l'Inter Miami, Casemiro, a salué l'engagement de Messi envers l'équipe, malgré les circonstances difficiles qu'il traverse.

Il a déclaré après le match contre León : « C'est un exemple exceptionnel. Il traverse sans aucun doute une période extrêmement difficile, mais l'engagement dont il a fait preuve, non seulement envers ses coéquipiers, mais aussi envers le club, a été stupéfiant. Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma carrière. »

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