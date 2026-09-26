L'ancien entraîneur argentin Ricardo La Volpe a adressé de vives critiques à son compatriote Diego Simeone, le directeur technique de l'Atlético Madrid, exprimant son rejet du style de jeu fondé sur les contre-attaques, tout en saluant le travail de Lionel Scaloni avec la sélection argentine.

Dans un entretien accordé à la radio « De Sports », La Volpe, qui faisait partie de la génération sacrée championne du monde avec l'Argentine en 1978, a déclaré : « Si l'équipe de Simeone joue, je change de chaîne ou je vais boire un café avec mes amis. Je n'aime pas les entraîneurs qui misent sur les contre-attaques ; tout simplement, je ne regarde pas leurs matches. »

La rivalité entre La Volpe et Simeone remonte à une période antérieure du championnat argentin, lorsque « El Cholo » vivait sa deuxième expérience d'entraîneur avec Estudiantes de La Plata, avec qui il a remporté le titre du Tournoi d'Ouverture en 2006, après avoir dominé Boca Juniors dirigé par La Volpe lors d'une confrontation historique en phase à élimination directe.

En revanche, La Volpe a affiché son admiration pour ce qu'a réalisé Scaloni avec la sélection argentine, appelant à ce qu'il poursuive à la tête du triple champion du monde, et a déclaré : « J'aimerais que Scaloni continue. Il est arrivé et a dû changer l'approche de toute une génération. Il a formé une équipe et, le plus important à mes yeux, il a bâti une philosophie de jeu. Son équipe a bien joué, et c'est ce qui me plaît chez lui. »

L'entraîneur argentin a également évoqué Lionel Messi et son avenir avec la sélection, saluant le niveau que continue d'afficher le capitaine de l'Argentine malgré son âge avancé.

La Volpe a déclaré : « Il a démontré son professionnalisme en participant à la Coupe du monde. Lors du match où je l'ai vu jouer contre le Cruz Azul en Coupe des Champions, j'ai été impressionné par son talent et son intelligence. Je n'arrivais pas à croire qu'à cet âge, il conserve encore cette vitesse fulgurante et cette puissance colossale... Il y a chez lui des choses tout simplement innées. »