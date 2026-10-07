Pendant plus de deux décennies, la rivalité entre les deux légendes Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a été fortement présente, à tous les niveaux.

La concurrence enflammée entre eux pour les trophées individuels et les records, que ce soit avec leurs clubs ou leurs sélections, a tenu en haleine les amoureux du football aux quatre coins de la planète, dans un phénomène sans doute inédit dans l'histoire de ce sport.

Cristiano, âgé de 41 ans, a entamé sa carrière internationale avec le Portugal en 2003, tandis que Messi a débuté son aventure avec l'Argentine en 2005.

Un événement historique dans la carrière de Messi

Mais ce jour a été marqué par un événement historique, qui a mis fin à une rivalité particulière entre Messi et Ronaldo, relative à la carrière internationale de chacun d'eux.

Lionel Messi a disputé son dernier match sous le maillot de l'Argentine, à l'aube de ce mercredi, mettant un terme à une carrière internationale bien remplie, tandis que Cristiano souhaite toujours continuer à jouer sous le maillot du Portugal, malgré sa crise avec l'entraîneur de l'équipe, Jorge Jesus.

Messi quitte la sélection argentine en laissant un héritage historique, dominé par le sacre à la Coupe du monde 2022 au Qatar, aux côtés d'autres titres et records qui lui ont permis de surpasser les légendes de son pays.

Quant à Ronaldo, dont la carrière internationale n'est pas officiellement terminée, il a lui aussi réalisé des exploits historiques, au premier rang desquels le sacre à l'Euro 2016, aux côtés d'autres titres et records qui, eux aussi, seront difficiles à battre.

La retraite internationale de Messi protège certains exploits de Cristiano

Messi a pris sa retraite internationale après avoir réalisé de nombreux exploits que son rival Cristiano Ronaldo ne pourra pas atteindre s'il poursuit avec la sélection du Portugal, le plus marquant étant le sacre en Coupe du monde, puisque le prochain Mondial aura lieu en 2030 et qu'il est pratiquement impossible pour le Don de participer à ce tournoi, car il aura alors environ 45 ans.

Mais la décision de Messi de se retirer de la scène internationale a protégé certains exploits de son rival portugais, car la poursuite de la carrière de la Puce argentine pendant encore plusieurs années menaçait de les faire tomber.





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Le plus capé sur la scène internationale

Cristiano détient un record historique désormais à l'abri de la poursuite de Messi, après la retraite internationale de ce dernier : celui du joueur le plus capé avec la sélection de son pays dans l'histoire.

Ronaldo est en tête de la liste avec 234 matches, un chiffre susceptible d'augmenter en cas de retour du Don en sélection du Portugal, tandis que le total de Messi s'est arrêté à 208 matches, après avoir disputé sa dernière rencontre à l'aube de ce jour face au Bénin.

Le meilleur buteur sur la scène internationale

Cristiano est également en tête de la liste des joueurs les plus prolifiques sur la scène internationale, avec 146 buts, un chiffre qui pourrait lui aussi augmenter si la carrière internationale du Don n'était pas terminée.

Avec son but dans les filets du Bénin, à l'aube de ce jour, Messi a atteint les 126 buts, ce qui signifie qu'il représentait une véritable menace pour le record de Cristiano, mais le Don est désormais à l'abri de cela, après la fin de la carrière internationale de la Puce.

Cristiano devance également Messi en matière de ratio de buts sur la scène internationale, puisqu'il marque un but toutes les 127 minutes environ, tandis que Messi fait trembler les filets toutes les 136 minutes environ.

Ronaldo, le joueur ayant marqué contre le plus de sélections différentes

Messi a marqué un but sur penalty lors de son dernier match international, dans les filets du Bénin, portant à 46 le nombre de sélections nationales contre lesquelles il a marqué tout au long de sa carrière.

Quant à Cristiano, il a réussi à faire trembler les filets de 49 sélections nationales, en tant que joueur ayant marqué contre le plus d'adversaires différents avec la sélection de son pays, un record que Messi ne pourra plus battre désormais, après sa retraite internationale.





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Avoir marqué dans 6 éditions de la Coupe du monde

Ronaldo est devenu le premier joueur de l'histoire du football à marquer dans 6 éditions différentes de la Coupe du monde.

La star portugaise a réalisé ce chiffre lors du Mondial 2026, après avoir marqué un but face à l'Ouzbékistan en phase de groupes.

Ce chiffre offre à Ronaldo un exploit unique, après avoir réussi à faire trembler les filets lors de toutes les éditions de la Coupe du monde auxquelles il a participé depuis sa première apparition dans le tournoi.

De son côté, Messi a lui aussi participé à 6 éditions, mais il a marqué dans 5 d'entre elles, n'ayant pas réussi à faire trembler les filets lors de l'édition 2010 en Afrique du Sud.

À noter que Messi a marqué 21 buts en 34 matches de Coupe du monde, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la compétition derrière Mbappé, tandis que Ronaldo a inscrit 11 buts en 27 matches.





Le Don, meilleur buteur de l'histoire des éliminatoires de la Coupe du monde

Cristiano Ronaldo est en tête de la liste des buteurs des éliminatoires de la Coupe du monde, avec 41 buts en 52 matches, tandis que Carlos Ruiz, ancienne star du Guatemala, occupe la deuxième place avec 39 buts en 47 matches.

Quant à Messi, il arrive troisième avec 36 buts en 72 matches, suivi de Robert Lewandowski avec 35 buts en 46 matches.