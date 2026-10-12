La huitième journée de la Liga n'a pas souri aux poursuivants de Raphinha dans la course au Pichichi, le trophée du meilleur buteur du championnat espagnol, puisque ses principaux concurrents n'ont pas su profiter de l'absence de la star brésilienne du Barça. L'ailier catalan conserve ainsi seul la tête du classement des buteurs, malgré son éloignement des terrains pour cause de blessure.

Raphinha reste en tête du classement des buteurs de la Liga avec 12 réalisations, lui qui a manqué le match de Barcelone face à Getafe après être revenu blessé de son rassemblement avec la sélection brésilienne.





L'absence de l'international brésilien représentait une occasion pour ses poursuivants de réduire l'écart dans la course au titre de meilleur buteur, mais aucun d'entre eux n'a su saisir sa chance. Raphinha garde donc une avance confortable en tête du classement après huit journées de compétition.

Lamine Yamal, la star de Barcelone, et Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, figurent parmi les joueurs qui n'ont pas réussi à revenir sur Raphinha, tous deux étant restés muets lors de cette huitième journée.

Yamal et Mbappé comptent 7 buts chacun, soit 5 de moins que Raphinha, et leur chasse à la star brésilienne n'a donc enregistré aucun progrès lors de la dernière journée.

Kamilo affiche le même total, lui qui n'a pas non plus trouvé le chemin des filets, laissant les places de dauphins inchangées sur le plan comptable.

En revanche, Ante Budimir, l'attaquant d'Osasuna, et Yasser Zabiri, le joueur du Racing Santander, ont porté leur total à 6 buts chacun et se rapprochent du groupe des poursuivants, même si leurs équipes n'ont pas réussi à s'imposer lors de cette journée.

Raphinha continue ainsi de mener la course au Pichichi, tandis que Yamal et Mbappé attendent les prochaines journées pour réduire l'écart, dans une course qui reste ouverte alors que la saison se poursuit.