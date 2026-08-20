L'Atlético Madrid a changé de position concernant l'avenir de son attaquant argentin, Julian Alvarez, et a ouvert la porte à son départ lors de l'actuel mercato estival, mais le club espagnol reste ferme sur son refus de voir le joueur rejoindre le Barça.

Selon des informations publiées par le compte « Atletico Play », et confirmées par le journal catalan « Mundo Deportivo », l'Atlético a décidé d'autoriser l'ouverture de négociations pour la vente d'Alvarez, après le souhait du joueur de partir, qu'il a clairement exprimé au sein du club comme à l'extérieur.

Mais la direction des « Rojiblancos » a posé comme condition que sa prochaine destination soit Arsenal, toujours intéressé par un recrutement, et non le Barça.

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Mais Alvarez ne veut pas rejoindre Arsenal et reste attaché à son souhait de porter le maillot du Barça, ce qui laisse le dossier dans une impasse, selon « Mundo Deportivo ».

Le problème réside désormais dans la capacité de chaque partie à camper sur sa position. Le Barça veut recruter un attaquant avant la fermeture du mercato, et s'il n'y parvient pas, il pourrait reporter l'opération à janvier, tout en continuant à faire pression pour s'attacher les services d'Alvarez.

De son côté, l'Atlético s'est montré ouvert à la vente de sa star, mais il doit trouver un remplaçant dans un délai serré, et c'est là qu'Arsenal peut aider le club espagnol, d'autant plus avec la présence de Viktor Gyökeres, qui s'est proposé à plusieurs clubs, dont le Barça, et qui pourrait constituer une option acceptable aux yeux de Diego Simeone.

Mais Julian Alvarez lui-même représente le plus grand obstacle à ce scénario, lui qui a quitté l'Angleterre et ne souhaite pas y retourner, et qui a de ce fait déjà refusé l'offre présentée par les Gunners.

Cette nouvelle proposition de l'Atlético — un transfert à Arsenal — a accru le mécontentement d'Alvarez envers son club, la situation entre les deux parties étant devenue plus difficile, selon le journal catalan.

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