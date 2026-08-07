Le Paris Saint-Germain n'est peut-être pas le seul club en mesure de changer l'avenir de Ferran Torres, car le nom de l'Atlético Madrid commence à apparaître dans le tableau, dans un développement susceptible d'offrir au Barça une issue importante dans ses négociations complexes pour recruter Julian Alvarez.

L'avenir de Ferran Torres reste en suspens au Barça, au moment où le joueur poursuit sa tournée médiatique aux États-Unis, profitant des projecteurs braqués sur lui après avoir inscrit le but décisif en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine.

Alors que l'attaquant espagnol répète qu'il n'a pas encore tranché quant à sa destination pour la saison prochaine, toutes les possibilités restent ouvertes concernant son avenir.

Dans les bureaux du Barça règne un climat d'attente, dans l'attente du retour du joueur en Espagne et de sa réintégration aux entraînements la semaine prochaine, où il devrait rencontrer Deco et Hansi Flick pour discuter de son avenir, ou bien qu'arrive en contrepartie un appel attendu du Paris Saint-Germain contenant une offre officielle pour le recruter.

L'Atlético apparaît dans le tableau

Malgré les nombreuses rumeurs sur l'intérêt du Paris Saint-Germain pour recruter Ferran, le club français n'a jusqu'à présent soumis aucune offre officielle au Barça, tandis que le nom de l'Atlético Madrid commence à apparaître comme partie potentielle dans l'équation de l'attaquant espagnol.

Selon les informations publiées ce vendredi par le journal espagnol « AS », l'entrée de l'Atlético dans le dossier Ferran Torres pourrait ne pas se limiter à une volonté indépendante de recruter l'attaquant du Barça, mais pourrait croiser directement les négociations susceptibles de réunir le club madrilène et le Barça au sujet de Julian Alvarez.

Le Barça s'accroche depuis longtemps au souhait de recruter l'attaquant argentin, mais la position de l'Atlético Madrid, qui refuse de se séparer de son buteur, a rendu l'opération très complexe.

De là, l'apparition de Ferran Torres sur la table des négociations pourrait offrir aux deux parties une nouvelle carte à utiliser pour relancer le dossier.

Le Barça ne veut pas vendre Torres

Malgré tout ce qui se dit sur le marché des transferts, la position officielle du Barça reste claire : le club ne veut pas vendre Ferran Torres, mais prévoit au contraire de prolonger son contrat.

Le plan actuel consiste à reporter les négociations de prolongation au mois de septembre prochain, après la fermeture du marché des transferts et une fois clarifiée la position du club sur le plafond salarial et la masse financière. La direction insiste sur le fait que cette échéance était fixée à l'avance et n'est pas liée à l'engagement financier estimé à environ 8 millions d'euros envers Manchester City à la suite de la prolongation du contrat du joueur.

Dans le même temps, le Barça n'a pas l'intention d'accorder à Ferran une augmentation salariale considérable, la direction sportive estimant que le joueur se situe déjà au niveau financier correspondant à son statut au sein de l'équipe, avec la possibilité d'améliorer son contrat, mais sans grand bond de son salaire.

Alors que le Barça attend l'appel du Paris Saint-Germain, l'entrée potentielle de l'Atlético Madrid dans la course à Ferran ajoute une nouvelle dimension au dossier, surtout si elle coïncide avec un nouveau mouvement dans les négociations pour Julian Alvarez.

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