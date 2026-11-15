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Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2026 World Cup Portugal ArgentinaGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

L'Argentine et le Portugal refusent une vie sans Messi et Ronaldo

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Les sélections d'Argentine et du Portugal ont entamé de manière similaire l'ère de l'après-Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, puisque toutes deux ont perdu leur premier match après la retraite internationale de leurs capitaines, un scénario qui met en lumière l'ampleur du défi qui attend les deux géants.

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L'Argentine s'est inclinée à domicile face à l'Uruguay sur le score de 2-1 lors d'un match amical, au stade de La Bombonera à Buenos Aires, tandis que le Portugal a subi une lourde défaite contre son hôte le Danemark 4-1, dans le cadre de la Ligue des nations, samedi.

La défaite de l'Argentine est survenue lors de sa première apparition depuis la retraite internationale de Messi, après que l'Uruguay a ouvert le score sur un but contre son camp inscrit par Leonardo Balerdi, à la 48e minute, avant que Maximiliano Araújo ne double la mise à la 53e minute, tandis que Julián Álvarez a inscrit l'unique but de l'Argentine à la 73e minute.

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Le match a été marqué par l'absence de la star qui avait mené l'Argentine au sacre lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Messi ayant mis un terme à sa carrière internationale avec un total de 208 matches et 126 buts, en tant que meilleur buteur de l'histoire de la sélection de son pays et détenteur du record du nombre de sélections.

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Les effets de l'absence de Messi ne se sont pas limités à la pelouse, puisque le stade de La Bombonera n'a pas connu l'affluence habituelle lors des matches de la sélection argentine.

De son côté, le sélectionneur Lionel Scaloni a décidé de n'attribuer le maillot numéro 10 à aucun joueur durant le match, préférant laisser pour l'instant sans nouveau porteur ce numéro associé à Messi.

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Scaloni avait prolongé son contrat avec la Fédération argentine jusqu'en 2030, après avoir mené la sélection au sacre lors de la Coupe du monde 2022 et à deux reprises en Copa América, en 2021 et 2024, ainsi qu'au titre de la Finalissima 2022.

De l'autre côté, le début du Portugal n'a pas été plus reluisant, puisqu'il s'est incliné face au Danemark par quatre buts à un, lors de son premier match depuis l'annonce de la retraite internationale de Ronaldo, le 5 novembre.

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Le match avait été consacré en début de rencontre à un hommage rendu à l'ancien capitaine, les joueurs du Portugal ayant porté des maillots floqués de son nom et de son numéro 7, lors de l'entrée sur le terrain et de l'hymne national, et les supporters ayant brandi des banderoles saluant sa carrière, mais la cérémonie s'est transformée en une soirée cruelle.

Pierre-Emile Højbjerg a inscrit le but de l'avantage pour le Danemark, sur un penalty avant la fin de la première mi-temps, puis Rasmus Højlund a ajouté deux buts aux 50e et 57e minutes.

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Joachim Andersen a inscrit le quatrième but des visiteurs à la 75e minute, tandis que Bernardo Silva a marqué l'unique but du Portugal dans le temps additionnel.

Ronaldo a quitté la sélection après avoir disputé 234 matches internationaux et inscrit 146 buts, devenant ainsi le détenteur du record mondial du nombre de sélections et de buts au niveau des sélections nationales, lui qui a également mené le Portugal au sacre lors du Championnat d'Europe 2016 et de la Ligue des nations en 2019 et 2025.

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Malgré la défaite, le Portugal reste en tête de son groupe en Ligue des nations avec 12 points, devançant le Danemark de trois points, et avait assuré sa qualification pour les quarts de finale avant la rencontre.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

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Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

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