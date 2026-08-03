Manchester United s'est immiscé avec force dans la course à la signature du prometteur arrière gauche espagnol Jorge Salinas, priorité numéro un du Barcelone pour renforcer son couloir gauche défensif, dans un rebondissement inattendu qui pourrait faire échouer les efforts du club catalan pour recruter le joueur cantabrique âgé de 19 ans.

Le journal espagnol « Sport » a indiqué que Manchester United a identifié Salinas comme plan de secours pour renforcer le côté gauche de sa défense, après l'échec du transfert de Lewis Hall, le joueur de Newcastle âgé de 21 ans, dont le club refuse la vente à Manchester United, qu'il considère comme un concurrent direct en Premier League.

Payer la clause libératoire

Le Barça n'a pas oublié Jorge Salinas. Bien que le directeur sportif Deco ait concentré ses efforts sur le renforcement de la ligne offensive, affaiblie par les départs de Robert Lewandowski et Marcus Rashford, ainsi que par l'éventualité d'un transfert de Ferran Torres au Paris Saint-Germain, le poste d'arrière gauche demeure l'un de ceux qui nécessitent un renfort urgent avant la clôture du marché des transferts estival.

Le transfert de João Cancelo s'est rapproché de sa conclusion, tandis que celui de l'arrière cantabrique a nettement piétiné ces dernières semaines, au point que Manchester United s'est fortement invité dans la course à la signature du joueur que le Barcelone et l'Atlético Madrid convoitaient déjà depuis plusieurs semaines.

Carrick est séduit par Salinas

Manchester United a porté son attention sur Jorge Salinas, qu'il a suivi de près lors du Championnat d'Europe des moins de 19 ans disputé au pays de Galles en juillet dernier, où la sélection espagnole a été sacrée championne du continent au terme d'une prestation remarquée.

La direction de Manchester United s'est montrée très séduite par le joueur âgé de 19 ans, qu'elle estime tout à fait prêt à rejoindre l'équipe première immédiatement, où il disputerait une place de titulaire à Luke Shaw, l'arrière gauche anglais sujet à des blessures récurrentes qui ont affecté son niveau ces dernières saisons.

Selon plusieurs médias en Angleterre, l'entraîneur Michael Carrick a déjà donné son accord pour la signature du joueur si aucun accord définitif n'est trouvé avec Newcastle pour le recrutement de Lewis Hall.

Le grand écart financier menace le Barça

Il convient de rappeler que Manchester United, contrairement au Barcelone qui traverse une crise financière étouffante, est prêt à payer intégralement le montant de la clause libératoire figurant dans le contrat du joueur cantabrique, soit 16 millions d'euros, sans aucune négociation ni tergiversation.

Le club catalan, de son côté, propose une offre modeste plafonnée à seulement 8 millions d'euros, répartis en 6 millions d'euros de montant fixe et 2 millions de bonus variables liés à certains objectifs, en plus de proposer le prêt de quelques jeunes joueurs au Racing Santander afin de réduire le coût de l'opération et de faciliter les négociations.

Salinas préfère le Barça

Malgré le grand écart financier entre les deux offres, le Barcelone dispose d'un atout concurrentiel de taille : Salinas lui-même rêve de porter le maillot blaugrana la saison prochaine et préfère rejoindre le Camp Nou plutôt que toute autre destination, y compris Manchester United.

Cet atout pourrait toutefois ne pas suffire si Manchester United décide d'activer officiellement la clause libératoire, ce qui contraindrait le Racing Santander à accepter l'offre sans aucune négociation, et placerait Salinas devant un choix difficile entre son rêve catalan et la réalité financière alléchante de la Premier League.