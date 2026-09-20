José Vicente Hernáez, célèbre journaliste et éditorialiste du quotidien espagnol "Marca", a mis le doigt sur la plaie ouverte au sein du Real Madrid, après la défaite cinglante dans le derby madrilène face à l'Atlético sur le score de deux buts à un, abordant avec son style franc la crise que traverse le club merengue.

Dans un éditorial acerbe publié après la chute face à l'Atlético Madrid, Hernáez a décortiqué les doutes entourant le début de saison des Merengues, affirmant que le récital offensif au Bernabéu n'est qu'un trompe-l'œil masquant une impuissance footballistique loin de ses bases.

Il a dirigé ses flèches directement contre l'entraîneur José Mourinho, venu effacer les déceptions du passé mais tombé dans le même piège.

Il est à rappeler que José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, s'en est pris à l'arbitrage après la défaite de son équipe sur le score de 1-2 face à son hôte l'Atlético Madrid, lors du choc de la septième journée de la Liga espagnole, affirmant que le duo des Rojiblancos méritait l'expulsion en première période.

Voici le texte de l'article :

C'est vrai. Ils marquent beaucoup de buts au stade Bernabéu, mais les titres (du moins celui du championnat) se jouent à l'extérieur.

Et loin du Bernabéu, cette équipe madrilène met à l'épreuve la patience de ses supporters. Non, cela ne fonctionne pas du tout.

Ils ont battu l'Espanyol grâce à un but de Carlos Espí après la fin du temps réglementaire du match. Et la même chose s'est répétée à Elche, où ils ont gaspillé une avance de deux buts, et Espí a de nouveau dû sauver la situation.

Ils ont perdu face au Real Betis, dans les buts duquel ils n'ont même pas été capables de marquer un seul but. Et voilà qu'ils s'inclinent au stade Wanda Metropolitano face à l'Atlético Madrid, qui aurait pu aggraver leur situation en ne se contentant pas de son avance de deux buts vierges, et par-dessus le marché, ils ont lutté avec acharnement pour rester dans le match alors même que le Real Madrid jouait à dix.

Il est vrai que le calvaire du Real Madrid au stade Wanda Metropolitano a commencé par une erreur de Huijsen. Son mauvais placement a provoqué un penalty qui a offert à l'Atlético Madrid l'avantage 1-0, et a également entraîné son expulsion.

Cela a laissé cette équipe dans une position critique, menée 1-0, jouant à dix, et paraissant totalement vaincue. L'Atlético Madrid était sur le point de tout lâcher, mais ils se sont contentés de savourer les chants des supporters du Wanda Metropolitano. Cela les a sauvés d'un désastre plus grand.

Que se serait-il passé si Huijsen n'avait pas commis cette erreur ? Nous ne le saurons jamais, mais il est évident que le Real Madrid n'avait jusque-là représenté aucune menace notable pour Oblak.

Même le carton rouge potentiel auquel Cuti Romero a échappé après avoir marché sur le genou de Bellingham n'est pas une excuse recevable, car la vérité est que le Real Madrid ne jouait pas pour gagner le match.

En résumé : Mourinho est arrivé sur le banc du Real Madrid dans l'espoir d'effacer le souvenir des deux dernières saisons, mais il n'y est pas parvenu. Il est vrai qu'ils remportent des victoires écrasantes au stade Santiago Bernabéu malgré une baisse de régime en seconde période, mais la vérité est que le championnat ne fait que commencer, et ils accusent six points de retard sur le leader. Et au passage, les comparaisons sont inutiles.

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