L'apparition de Mourinho avec un œil enflé fait polémique : quelle est l'histoire ?

La rencontre face à Schalke n'était pas un simple match amical pour le Real Madrid, elle revêtait un caractère particulier puisqu'il s'agissait du dernier de l'équipe durant son stage de préparation en Allemagne. Elle a également marqué les débuts de Konaté, Diomandé et Cucurella sous le maillot du club madrilène.

Le match a aussi été le théâtre des premières apparitions de la saison pour Thibaut Courtois, Jude Bellingham et Kylian Mbappé, si bien que tous les regards se sont portés dès le départ sur la composition du Real Madrid et sur les derniers réglages avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Mais l'ambiance a soudainement changé dès l'apparition de José Mourinho sur la pelouse de la Veltins-Arena, le technicien portugais ayant attiré l'attention en raison d'une nette enflure autour de l'un de ses yeux, ce qui a ouvert la porte à de nombreuses spéculations sur les réseaux sociaux.

Mais la vérité s'est avérée bien plus simple que les rumeurs qui ont circulé : Mourinho a été victime d'une légère blessure lors de la séance d'entraînement disputée par le Real Madrid hier.

Le journal espagnol « AS » a rapporté : « L'entraîneur portugais était au milieu de la séance lorsqu'un ballon a soudainement heurté ses lunettes, ce qui les a brisées et lui a occasionné une blessure autour de l'œil. »

Cette blessure explique l'apparence de Mourinho lors de son passage à la tête du Real Madrid à Gelsenkirchen, mais elle n'a rien d'inquiétant, « AS » ayant assuré que le technicien portugais se porte bien et qu'il faudra simplement un peu de temps pour que les traces de l'ecchymose disparaissent.

Mourinho satisfait de la préparation du Real Madrid

Malgré la blessure, l'ecchymose n'a pas empêché Mourinho de poursuivre son travail normalement, le Real Madrid ayant quitté sa dernière étape en Allemagne avec un sentiment de satisfaction quant au niveau atteint par l'équipe durant la période de préparation.

Mourinho a déclaré à l'issue du match : « Sur le plan tactique, les idées se précisent progressivement. Les joueurs ont une qualité exceptionnelle, une qualité même incroyable. Nous travaillons très bien en tant qu'équipe, avec ou sans le ballon. Je pense que ce fut une expérience très positive, ainsi qu'une excellente dernière séance d'entraînement avant de passer aux choses sérieuses. »

Le technicien portugais a insisté sur le fait que les tests amicaux n'étaient qu'une étape sur le chemin de la préparation de la saison, affirmant que le véritable défi débutera avec les matches officiels. Il a expliqué : « Le vrai travail, c'est la compétition, la lutte pour les points. C'est ce que nous aimons, et nous sommes sur le point d'y arriver. »

Mourinho est ainsi rentré à Madrid satisfait de la phase de préparation menée par le Real Madrid, mais il a également ramené avec lui une ecchymose autour de l'œil qui devrait rester visible quelques jours, sa cause s'étant révélée bien éloignée des spéculations soulevées par son apparition soudaine.