Santi Cañizares, ancien gardien de la sélection espagnole et du Real Madrid, a critiqué la décision du Barça de vendre son attaquant Ferran Torres au Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros, estimant que le club catalan a choisi le mauvais moment pour se séparer du joueur, après que celui-ci a surmonté les difficultés rencontrées en début de parcours et atteint une phase de maturité et de stabilité.

Selon les propos rapportés par le quotidien espagnol « Sport », Cañizares a réitéré son opposition au départ de Torres, affirmant que le Barça avait bien fait de le recruter au départ, mais qu'il a commis une erreur en le vendant précisément au moment où le joueur commençait à afficher son meilleur niveau et à prouver sa capacité à faire la différence.

Le Barça a connu une période de transferts chargée, au cours de laquelle il a bouclé plusieurs opérations, dont les recrutements d'Anthony Gordon, Karim Adeyemi et Jesse Piesio, tout en poursuivant ses démarches pour finaliser les transferts de Rodri et João Cancelo, en plus de sa recherche d'un véritable buteur, avec l'Argentin Julián Álvarez en tête de ses priorités.

En parallèle, l'effectif de l'équipe a connu plusieurs changements, après les départs d'Ansu Fati, Yan Verghili et Iñaki Peña, tandis que Ronald Araújo et Marc-André ter Stegen ont quitté le club sous forme de prêt. Le départ de Ferran Torres vers le Paris Saint-Germain est toutefois resté l'opération la plus controversée aux yeux de Cañizares.

Le gardien espagnol est revenu sur les débuts difficiles de Torres, soulignant que son passage de Valence au football anglais l'avait placé face à de grands défis, notamment en raison de la difficulté à s'adapter au sein d'une équipe forte, ce qui a pesé sur son temps de jeu et sa confiance en lui.

Cañizares a affirmé que le Barça avait pris une bonne décision en misant sur Torres, mais il estime que le club a choisi le mauvais moment pour mettre fin à l'expérience, ajoutant : « Le Barça l'a recruté avec intelligence, et il est difficile de s'adapter au Barça. Il finit par s'adapter, il finit par briller, il traverse le meilleur moment de sa carrière, il marque un but en finale, et c'est maintenant le moment de le vendre. C'est le contraire qu'il faut faire. »

Cañizares n'a pas été convaincu que le montant de l'opération, soit 50 millions d'euros, constituait une justification suffisante pour se séparer du joueur, s'interrogeant sur la capacité du Barça à trouver sur le marché un attaquant garanti pour la même valeur.

Il a ajouté : « Ne le laissez pas partir gratuitement, mais 50 millions d'euros ne sont pas un cadeau. C'est un attaquant qui marque des buts, allez sur le marché et voyez ce que vous pouvez obtenir avec cette somme. »

L'ancien gardien a affirmé que sa position sur le départ de Torres n'était pas récente, soulignant qu'il avait critiqué l'opération tout l'été, et il a déclaré : « Je répète ces propos depuis tout l'été, et je ne peux pas le comprendre. »