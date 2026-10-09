L'ancienne star du PSG : les débuts de Dembélé sont un échec, Zidane et Enrique tentent de le protéger

Jérôme Rothen, ancien joueur du Paris Saint-Germain, a critiqué les propos de Luis Enrique, qui avait qualifié Ousmane Dembélé de « brillant » avec l'équipe de France, estimant que les entraîneurs surprotègent leurs joueurs.

Après le match nul contre l'Italie (1-1), le sélectionneur de la France, Zinédine Zidane, a défendu son attaquant et ses choix, déclarant : « Je l'ai trouvé bon lors des deux matches qu'il a débutés. Je suis satisfait de ce qu'il fait sur le terrain. Ousmane fait ce que fait Ousmane. Il bouge beaucoup, sort souvent de sa position, et c'est ce qui nous intéresse. On regarde souvent les buts, mais moi, je vois les choses autrement. Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. »

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a suivi la même ligne lors de la conférence de presse, ce vendredi, en déclarant : « Pour moi, il (Dembélé) a été brillant, comme à son habitude. C'est un joueur différent, vous pouvez payer votre billet en toute tranquillité pour le voir sur le terrain. Il est toujours disposé à se montrer, à tirer et à combiner avec ses coéquipiers. Il a été très bon. »

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« Que protégez-vous ? »

Mais Rothen a rejeté ce discours et a déclaré sur la radio française « RMC » : « On parle de Zidane, qui fait des déclarations dans lesquelles il dit : c'est bien. Il n'y a pas eu de problème, même les deux latéraux ont été bons. Non, ce n'était pas si bien que ça. Il y a des choses qui ont fonctionné et d'autres non. Et de là à nous prendre pour des idiots. Il faut juste être honnête. Lui, il se force à dire des choses positives comme ça, pas de problème. »

Et d'ajouter : « Quand on est un joueur comme Ousmane Dembélé, croyez-vous qu'il ait besoin d'entendre que son sélectionneur est satisfait, et que Luis Enrique le trouve brillant ? Il est certain qu'Ousmane traverse beaucoup de choses en ce moment. Il faut reconnaître que le début de saison avec Paris est raté, et pas à la hauteur de son talent. Les quatre matches avec l'équipe de France ne sont absolument pas à la hauteur de ce qu'il peut faire. Il est pourtant détenteur du Ballon d'Or. »

Il a poursuivi : « Si Luis Enrique ou Zinédine Zidane disaient : il a joué, il y a des choses positives et des choses qui n'ont pas fonctionné, mais on les corrigera au prochain rassemblement, est-ce grave ? Arrêtez de faire passer des messages de protection des joueurs. Que protégez-vous ? »

Des avis divergents

En revanche, l'ancienne star française, Emmanuel Petit, a affiché sa « totale » compréhension de la manière de communiquer de Luis Enrique, déclarant : « C'est l'une des prérogatives des entraîneurs de très haut niveau. À aucun moment un entraîneur ne doit attaquer son joueur sur la scène publique, car cela donne des munitions à toute la presse, sauf s'il répétait des prestations médiocres et avait un mauvais comportement dans le vestiaire. »

De son côté, l'ancien gardien Benoît Costil a estimé que « Luis Enrique ne peut pas démolir Dembélé » après sa prestation avec la sélection, ajoutant : « Nous sommes en octobre, toutes les échéances approchent, et avec les débats actuels autour du Ballon d'Or, Luis Enrique joue là-dessus. »



