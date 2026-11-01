Toni Freixa, ancien candidat à la présidence du Barça et ancien porte-parole du club, a minimisé les conséquences des défaites de la formation catalane face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, estimant qu'une défaite contre deux équipes solides est une chose normale au cours d'une longue saison, et mettant en garde contre la tentation de transformer chaque faux pas en crise ou d'alimenter les discours pessimistes sur l'avenir de l'équipe.

Dans un article publié par le quotidien catalan « Sport », Freixa a affirmé que le départ record du Barça en Liga avait suscité une forme d'euphorie, qui a peut-être dépassé les limites raisonnables, mais il a insisté sur le fait que l'équipe possède la capacité de retrouver son niveau et de prouver à nouveau sa force au cours de la saison.

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L'auteur a cité ce qui est arrivé au Barça la saison dernière, lorsqu'il s'est incliné à domicile face au Paris Saint-Germain, a chuté sur le score de 4-1 contre le Séville FC au stade Sánchez-Pizjuán, a signé une victoire difficile 2-1 contre Gérone grâce à un but à la dernière minute, avant de perdre face au Real Madrid à Santiago-Bernabéu.

Il a également évoqué ce que l'on a appelé le « novembre sale » lors de la saison 2024-2025, expression employée à l'époque par l'entraîneur Hansi Flick, après que le Barça s'était incliné face à la Real Sociedad, avait fait match nul contre le Celta de Vigo, puis avait concédé trois défaites consécutives à domicile, face à Las Palmas, Leganés et l'Atlético de Madrid.

Freixa a souligné que le Barça avait réussi, après ces périodes difficiles, à remporter cinq titres sur six titres nationaux possibles au cours des deux saisons, affirmant que les faux pas ne signifient pas nécessairement l'existence d'une crise, l'équipe étant capable de les surmonter et de renouer avec la victoire.

« Des discours apocalyptiques »

L'ancien candidat à la présidence du Barça a adressé des critiques à ceux qui transforment chaque défaite en catastrophe et alimentent les discours apocalyptiques sur le club, estimant que cela cache des motivations liées à la domination historique du Barça ces dernières années.

Il a déclaré que le Barça avait remporté sept titres de Liga et six titres de Coupe du Roi au cours des douze dernières saisons, contre quatre titres de championnat et une seule Coupe pour son rival (le Real Madrid), estimant que l'écart de titres sur cette période (13-5) étouffe le camp madrilène « et explique la panique qu'ils ressentent face à l'éventualité que l'écart se creuse davantage cette saison ».

Freixa a conclu en affirmant que le Barça réalise un très bon travail depuis un certain temps et qu'il continuera à le prouver au cours de la saison actuelle, malgré les tentatives de certains de pousser les choses dans le sens contraire, selon ses propres termes.