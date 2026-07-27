Les négociations concernant le transfert de la star égyptienne Mohamed Salah vers Besiktas, en Turquie, se sont enrayées, après avoir atteint un stade avancé ces derniers jours.

Le club turc cherche à s'attacher les services de l'international égyptien dans le cadre d'un transfert libre, à l'issue de son contrat avec Liverpool. Les négociations entre les deux parties ont connu une évolution positive après que Besiktas a relevé son offre à un contrat portant sur deux saisons.

Des rapports de presse turcs ont révélé que la nouvelle offre comprend un salaire annuel garanti d'une valeur de 15 millions d'euros, mais les négociations se sont heurtées aux exigences de l'agent du joueur, Ramy Abbas.

Le journaliste turc Ogün Sahinoglu a confirmé que l'affaire s'est de nouveau compliquée, précisant que le coût supplémentaire des clauses réclamées par Abbas, au premier rang desquelles les droits à l'image et un pourcentage sur les ventes de maillots, équivaut quasiment au salaire du joueur lui-même.

Le journaliste turc a indiqué, dans un message publié sur son compte sur la plateforme « X », qu'une nouvelle réunion se tiendra entre l'agent de Salah et la direction de Besiktas dans une tentative de surmonter les désaccords et de finaliser l'accord.

De son côté, le journal « turkiyetoday » a rapporté que la direction de Besiktas a accordé à Salah un délai de 24 heures pour répondre à l'offre finale, qui pourrait porter le total de ses revenus annuels à un montant compris entre 19 et 20 millions d'euros.

Le journal a précisé que l'offre comprend 15 millions d'euros de salaire fixe, en plus d'environ 4 millions d'euros de primes liées à la performance, ainsi que des clauses relatives aux droits à l'image. En cas d'activation de l'ensemble des bonus, le total de l'engagement du club turc sur ce contrat portant sur deux saisons atteindrait plus de 40 millions d'euros.