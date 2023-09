L’affaire Negreira refait surface, Xavi réfute les décisions favorables de l’arbitrage pour le Barça

Xavi n'en peut plus des accusations de tricherie infondées à l'encontre de son club.

Xavi a rejeté les affirmations selon lesquelles Barcelone aurait bénéficié d'un traitement préférentiel de la part des arbitres alors que les procureurs espagnols poursuivent leur enquête sur le club.

Xavi défend son club

Il est apparu jeudi matin que Barcelone, en tant que club, faisait l'objet d'une enquête formelle pour corruption en relation avec l'affaire Negreira. Le scandale a attiré l'attention du public il y a six mois, lorsqu'il a été révélé que les Blaugrana avaient envoyé des paiements de plus de 7,3 millions d'euros à des sociétés appartenant à José Maria Enriquez Negreira, vice-président de la commission technique espagnole des arbitres. Les médias ont interrogé Xavi à plusieurs reprises sur les accusations portées contre les Blaugrana.

"Il y aura plus de nouvelles sur le cas Negreira la semaine prochaine, et la semaine d'après, et encore une autre dans un mois et demi", a déclaré Xavi. "Je n'ai jamais eu la sensation que les arbitres nous donnaient raison. Jamais."

L'article continue ci-dessous

En septembre, un juge a statué et indiqué qu'il n'existait jusqu'à présent aucune preuve reliant Negreira au paiement des arbitres eux-mêmes. Barcelone, pour sa part, insiste sur le fait qu'ils ont recherché des rapports de reconnaissance auprès de Negreira, en utilisant le responsable comme "consultant externe".

Barcelone pourrait désormais faire face à des sanctions plus sévères, compte tenu de l'ampleur des accusations. Il est possible qu’ils fassent face à un procès public devant jury, selon The Athletic.