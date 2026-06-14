« L'affaire est conclue »… Le Real Madrid recrute un joueur de Premier League

Le Real Madrid a finalisé le recrutement du latéral gauche espagnol Marc Cucurella, qui quitte Chelsea, selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano.

Sur son compte officiel X, le journaliste a confirmé un accord entre les deux clubs pour le transfert du défenseur international à la Maison blanche, contre un chèque de 50 millions d’euros.

Fabrizio a ajouté : « Le deal est conclu » entre les deux clubs après l'accord de Cucurella, qualifiant cette transaction de « nouvelle bombe venue de nulle part » sur le marché des transferts estivaux.

Recruté 63 millions de livres auprès de Brighton en janvier 2023, le joueur avait convaincu sous le maillot bleu malgré les performances irrégulières du club londonien ces derniers mois.

Considéré comme l’un des meilleurs arrières latéraux de Premier League grâce à ses qualités défensives et offensives ainsi qu’à son expérience internationale avec la Roja, il apporte une solution fiable au secteur défensif madrilène.

Ce recrutement surprise s’inscrit dans le projet global mené par José Mourinho depuis son retour à la tête du Real Madrid.

Le technicien portugais, désireux de remodeler son effectif, a personnellement validé l’arrivée du latéral pour renforcer le côté gauche de la défense, malgré la présence de Ferland Mendy, Fran García et Álvaro Carreras.