Le club italien de l'Inter Milan a bouclé son accord avec Liverpool pour recruter le milieu de terrain anglais Curtis Jones, lors du mercato estival en cours, dans le cadre d'un nouveau renfort pour l'effectif avant le début de la saison.

Selon le journaliste italien de référence Fabrizio Romano, l'Inter est parvenu à un accord verbal avec Liverpool pour finaliser l'opération contre 35 millions d'euros.

Romano a ajouté que le club italien a également conclu son accord avec Curtis Jones sur les conditions personnelles du contrat, faisant entrer le transfert du joueur vers les Nerazzurri dans sa phase finale.



Il a précisé que la prochaine étape sera la visite médicale du joueur de Liverpool, avant la signature des contrats et l'annonce officielle du transfert.

Jones s'apprête à mettre un terme à son aventure avec Liverpool, après avoir gravi les différentes catégories de jeunes du club jusqu'à devenir l'un des éléments de l'équipe première, avant de se rapprocher aujourd'hui de sa première expérience professionnelle en dehors du championnat anglais, par la porte de l'Inter Milan.