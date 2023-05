L'AC Milan victime d'un arbitrage scandaleux ? Pioli se lâche !

L'entraîneur de l'AC Milan n'a pas du tout apprécié l'arbitrage de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre l'Inter (0-2).

Ce mercredi, l'AC Milan a grandement hypothéqué ses chances de qualification pour la finale de la Ligue des Champions en s'inclinant 0-2 dans sa première manche contre l'Inter. Une défaite contre le rival qui semble incontestable sur le rectangle vert, mais qui a engendré, aussi, son lot de frustration suite à certaines décisions arbitrales.

Pioli pousse un coup de gueule !

Appelé à commenter le déroulement de la rencontre, Stefano Pioli, l'entraîneur des Rossoneri, s'est lâché en conférence de presse. "Je n'ai pas aimé l'arbitre. Il a eu deux poids, deux mesures, mais je n'entrerai pas dans les détails", a tonné le technicien italien, visant directement l'arbitre espagnol Jesus Gil Manzano.

Pour le reste, l'entraîneur du Milan n'a pas contesté la supériorité du rival. "L'Inter a mieux joué que nous en première période et a réussi à marquer deux buts. Mes joueurs ont mieux joué en seconde période, mais on n'a pas réussi à marquer. C'est le football à ce niveau-là, a analysé le coach italien. L'Inter a mis davantage de qualité et d'efficacité offensive en première période et on a fait trop d'erreurs. Sur son premier corner, l'Inter a marqué, et on devait être plus attentifs sur le deuxième but. Le match s'est compliqué énormément, c'est sûr, en prenant deux buts en onze minutes. C'est devenu difficile d'un point de vue tactique et mental, mais les joueurs ont eu une belle réaction. C'est ce qu'on doit faire au retour. On voulait clairement un autre résultat, mais on doit y croire et on essaiera évidemment de faire mieux au retour."