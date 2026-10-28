L’AC Milan perd son invincibilité en Serie A à cause d’un triplé de Samuel Mbangula

L’AC Milan a subi mercredi sa première défaite de la saison en championnat face à Bologne. Alphadjo Cissè a inscrit deux buts pour les Rossoneri, mais l’homme du match a été Samuel Mbangula. Grâce à son triplé, le Belge a joué un rôle majeur dans la belle victoire 4-2 de Bologne à San Siro. Milan occupe la cinquième place, tandis que Bologne est onzième.

Dans cette rencontre plaisante, Bologne a frappé le premier. Nadir Zortea a effectué un excellent appel et a reçu le ballon dans de parfaites conditions. Son centre a trouvé Mbangula, qui a conclu du droit : 0-1.

Milan est rapidement revenu dans le match, grâce surtout à Arthur Theate. L’international belge s’est fait prendre le dessus à deux reprises et Cissè a pleinement profité de l’occasion.

Peu après, Milan a même pris l’avantage, encore par Cissè. L’ancien joueur ciblé par le PSV a tendu la jambe au second poteau juste assez pour envoyer le ballon au fond des filets.

Après la pause, tout a tourné au désastre pour Milan. Bologne a d’abord égalisé sur un but contre son camp de Davide Bartesaghi. Deux minutes plus tard, à la 62e minute, Mbangula a porté le score à 2-3 après avoir parfaitement temporisé avant de décocher sa frappe.

Milan a dû se lancer à l’attaque, mais n’est pas parvenu à égaliser et s’est en outre fait piéger en contre en fin de match. Jens Odgaard, ancien joueur de l’AZ, a servi Mbangula sur le côté, qui n’a eu aucun mal à fixer le score final à 2-4.



