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L'influence de Dani Olmo ne se limite pas aux matchs qu'il dispute : elle se mesure aussi à ceux qu'il manque, comme l'ont clairement montré le FC Barcelone et la sélection espagnole ces dernières semaines.

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La blessure du milieu offensif, absent des terrains tout au long du mois dernier, a révélé toute son importance dans le collectif, lui qui fait partie des joueurs capables d'élever le niveau de l'équipe et d'offrir des solutions supplémentaires à ses coéquipiers sur le terrain.

Selon le quotidien espagnol « AS », la récente défaite de la sélection espagnole face à l'Angleterre, tout comme la chute du FC Barcelone lors du Clasico et sa première période terne face à l'Atlético de Madrid, ont toutes remis en lumière la valeur technique d'Olmo, dont l'absence laisse un vide difficile à combler.

Face à l'Angleterre, l'Espagne a souffert de la supériorité physique des hommes de Thomas Tuchel et a perdu la précision qui fait d'habitude sa force, en raison du pressing haut et incessant imposé par l'adversaire.

Dans ce contexte, Olmo aurait pu apporter des solutions précieuses grâce à son aisance pour se déplacer entre les lignes, une qualité qui aurait pu aider l'Espagne à retrouver son rythme et à prendre le contrôle de la rencontre.

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À ce sujet, Ander Herrera, qui possède une solide expérience de l'analyse du football en plus de sa carrière de joueur, a qualifié Olmo de « meilleur joueur du monde entre les lignes », soulignant la justesse de son placement ainsi que sa capacité à se retourner avec le ballon et à se défaire du marquage.

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L'impact de son absence s'est également fait sentir dans les détails tactiques du match contre l'Angleterre au Riyadh Air Metropolitano, où l'un des deux défenseurs centraux anglais montait pour surveiller Mikel Merino, dont le profil est totalement différent de celui d'Olmo.

Les appels du joueur du FC Barcelone pour recevoir le ballon et sa capacité à renverser le jeu auraient sans doute offert d'autres solutions à l'Espagne, obligeant l'adversaire à gérer d'autres menaces.

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Les chiffres confirment ce constat : Olmo a été l'un des joueurs ayant effectué le plus d'appels pour recevoir le ballon entre les lignes lors de la dernière Coupe du monde, avec 175 déplacements dans cette zone, ce qui illustre sa capacité à offrir des lignes de passe et à aider ses coéquipiers à se sortir du pressing adverse.

L'importance d'Olmo ne se limite toutefois pas aux tâches que les chiffres et les statistiques permettent de mesurer : elle s'étend à des détails techniques et tactiques difficilement quantifiables, mais qui influent directement sur le rendement de l'équipe.

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Alors que son retour pourrait intervenir face à Villarreal, la valeur de ce que l'on pourrait appeler sa révolution silencieuse au sein du FC Barcelone ressurgit.

Même si son influence ne reçoit pas toujours l'attention qu'elle mérite, Olmo joue un rôle central dans le système catalan, grâce à sa capacité à concilier deux missions en apparence contradictoires : il apporte de l'organisation à l'équipe lorsqu'elle a le ballon, tout en étant capable de déstabiliser les adversaires et de faire la différence par ses idées et ses déplacements.

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Cette qualité se manifeste clairement dans sa faculté à adapter le jeu de l'équipe aux exigences du match, que ce soit en participant à la construction des attaques et en dictant le tempo, ou en se déplaçant intelligemment pour créer des déséquilibres dans la défense adverse.

Son rôle ne se cantonne pas au registre offensif : il mène aussi le pressing, resserre les lignes et assure la couverture défensive pour ses coéquipiers.

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Le FC Barcelone a été privé de tout cela lors du Clasico. Sans Olmo, l'équipe a souffert de l'absence d'un trait d'union dans le dernier tiers, ce qui s'est traduit par une construction des attaques précipitée et désorganisée.

Le scénario n'a guère été différent face à l'Atlético de Madrid, où l'équipe a rencontré des difficultés similaires pendant une grande partie de la rencontre.

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Sur le plan défensif, les pertes de balle dans des positions défavorables ont désorganisé le pressing barcelonais, d'autant plus que la cohésion nécessaire entre les joueurs faisait défaut dans les duels.

C'est précisément là que se révèle l'une des principales qualités d'Olmo, doté d'un sens aigu du timing pour presser l'adversaire, ainsi que d'une capacité à fermer les lignes de passe et à réduire les options de l'adversaire.

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Les statistiques de la Coupe du monde confirment l'importance de cet aspect de son jeu : il a été le joueur ayant effectué le plus de pressings, avec 305 tentatives au total, un chiffre qui reflète les efforts qu'il consent pour aider son équipe à récupérer le ballon et à préserver son équilibre défensif.

Cela ne signifie pas qu'Olmo soit capable, à lui seul, de garantir les résultats ou de compenser toutes les lacunes, mais cela met en évidence la valeur exceptionnelle qu'il apporte au sein du groupe.

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À l'heure où le football tend de plus en plus vers l'individualisme et la recherche de la lumière, le joueur du FC Barcelone choisit de mettre ses qualités au service de l'équipe.

Olmo se distingue par sa capacité à accepter le rôle que chaque match exige de lui et à œuvrer pour des objectifs collectifs qui dépassent ses ambitions personnelles. Il n'a pas non plus besoin qu'on lui rappelle qu'il n'est pas plus important que ses coéquipiers, un état d'esprit que beaucoup de joueurs n'ont pas et qui explique une part essentielle de sa valeur sur le terrain.