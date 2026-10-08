Selon le rapport, c’est surtout le comportement de la superstar depuis sa blessure lors du premier match de Ligue des nations à Madrid qui passe mal. En interne, l’impression se serait installée que Mbappé place ses intérêts personnels au-dessus des objectifs du club. Ainsi, remporter le Ballon d’Or serait, par exemple, plus important pour lui que le succès de l’équipe.

« Après plus de deux ans, on a l’impression qu’il n’a toujours pas compris comment fonctionnent le Real et son entourage, ni comment il faut s’y comporter », cite une source interne anonyme L’Equipe : « Il est très mal conseillé, et en termes d’image, cela nuit à tout le monde, à lui comme au club. »

Sa dernière apparition publique lui aurait également valu des critiques au Real. Dans un entretien avec France Football, l’organisateur du vote du Ballon d’Or, le joueur de 27 ans a de nouveau fait sa propre promotion et celle de ses chances de remporter la distinction de meilleur joueur du monde. « C’est une bonne année pour le gagner », a déclaré Mbappé.

Kylian Mbappé suscite l’étonnement au Real Madrid avec une sortie à vélo

L’international français avait subi une élongation de la capsule postérieure de l’articulation du genou gauche lors de la victoire 1-0 de la France contre la Turquie et se trouvait depuis en rééducation. Il a toutefois ensuite suscité l’étonnement par plusieurs actions. Mbappé a ainsi été photographié la semaine dernière lors d’une sortie en boîte de nuit à Paris. Une sortie à vélo en Suisse, que l’attaquant a lui-même rendue publique sur Instagram, a ensuite attiré encore davantage l’attention.

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Particulièrement piquant : l’entraîneur du Real, José Mourinho, avait justement mis en garde peu auparavant dans le podcast « Bet It Drives » contre de telles activités de loisirs de la part de ses joueurs. « Malheureusement, un footballeur ne peut pas faire de vélo. Même s’il le fait dans le dos du club. Je me moque de son contrat, je regarde à quel point le joueur prend son travail au sérieux », a expliqué Mourinho. Une chute pourrait faire manquer plusieurs matches à un joueur, voire lui causer une blessure grave. « Peut-être que tu n’as qu’une contusion, mais cette contusion t’empêche d’être en pleine forme », a poursuivi l’entraîneur.

Dans le paysage médiatique espagnol aussi, la sortie à vélo a été jugée de manière critique. Le journaliste Antonio Romero s’est exprimé clairement sur cette affaire sur Cadena SER : « Mbappé apprécie d’être l’attaquant star du Real Madrid, mais il croit aussi qu’il peut faire ce qu’il veut. Quelqu’un devrait lui dire : ce n’est pas le Mbappé FC, c’est le Real Madrid. »

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Après sa blessure : quand Kylian Mbappé pourra-t-il vraisemblablement rejouer ?

Sur le plan sportif, la situation pourrait toutefois de nouveau s’apaiser pour Mbappé. Mercredi, le Français s’est de nouveau entraîné avec l’équipe. Une participation contre Villarreal CF samedi en Liga est donc tout à fait possible.

Sur le plan individuel, Mbappé a de toute façon remarquablement bien commencé la saison. Après huit matches officiels, le joueur de 27 ans affiche déjà huit buts et deux passes décisives. En revanche, collectivement, le Real Madrid ne tourne pas encore rond.

Les Merengue n’occupent actuellement que la quatrième place du classement et comptent déjà six points de retard sur le leader, le FC Barcelone. À cela s’ajouteraient toujours des problèmes au sein du vestiaire. Le journaliste Anton Meana a évoqué dans l’émission « El Larguero » sur Cadena SER une situation sur laquelle le prédécesseur de Mourinho, Xabi Alonso, et Alvaro Arbeloa se seraient déjà cassé les dents. « Le seul problème, c’est que l’ambiance dans le vestiaire est toujours aussi froide qu’il y a cinq mois », a déclaré Meana.