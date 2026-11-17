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Kees Kwakman n’a rien épargné à Denzel Dumfries après sa prestation contre l’Allemagne. Le latéral droit de l’équipe des Pays-Bas a vécu lundi soir un match particulièrement douloureux, au cours duquel les Néerlandais ont été balayés 5-0. Selon Kwakman, Dumfries a disputé son pire match sous le maillot des Pays-Bas.

« Je pense que c’était le pire match de sa carrière en sélection », affirme Kwakman lundi soir dans Voetbalpraat, sur ESPN. Le consultant a surtout vu Dumfries en difficulté défensivement face aux Allemands, qui ont inscrit quatre buts de plus après avoir mené 1-0 à la pause.

Arnold Bruggink se montre lui aussi critique envers le défenseur, qui s’est présenté devant les caméras après le match en tant que capitaine d’un soir. « Sa mauvaise interview après le match aussi », juge Bruggink. Kwakman partage cet avis, tout en soulignant que Dumfries a porté un regard critique sur sa propre prestation.

Après la rencontre, Dumfries a parlé à la NOS d’une contre-performance et d’une faillite collective. « Nous avons perdu tous les deuxièmes ballons, nous avons été trop tendres dans les duels et les espaces étaient trop grands. Ils se sont montrés dangereux à chaque transition », a expliqué le défenseur. Selon lui, il y avait aussi beaucoup de frustration entre les joueurs.

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Sur le plateau d’ESPN, une discussion s’engage ensuite sur les interviews données par les joueurs immédiatement après les matches. Kwakman se demande jusqu’où l’on peut attendre des internationaux qu’ils formulent des critiques de fond, surtout lorsqu’ils doivent rejouer ensemble quelques jours plus tard. Il cite Virgil van Dijk en exemple : selon lui, le joueur remarque souvent davantage de choses qu’il n’en dit publiquement.

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« Van Dijk n’est évidemment pas idiot. Il voit bien lui aussi où le bât blesse », dit Kwakman à propos de Van Dijk. « Seulement, il sait aussi que nous devons rejouer dans trois ou quatre jours. Si je me mets maintenant à dire que nous n’avons gardé aucun ballon devant... » Selon l’ancien footballeur, cela explique pourquoi les joueurs se montrent régulièrement prudents dans leurs propos après les matches.

La discussion porte ensuite sur la forme de Dumfries. Bruggink estime que le latéral droit a particulièrement besoin d’enchaîner les matches. « Si vous faites jouer Frenkie de Jong, il a sa technique. Elle ne le laisse jamais tomber », explique l’ancien directeur technique du FC Twente.

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« Mais je pense que Dumfries a besoin de beaucoup de rythme, de rythme physique aussi, pour jouer des matches », poursuit Bruggink. « Quand il le perd, cela devient tout simplement plus difficile pour lui, surtout dans un aussi bon match. » Kwakman pointe surtout la prestation défensive de Dumfries, qui a selon lui éprouvé des difficultés particulièrement importantes face à son adversaire direct.

Kenneth Perez prend ensuite la défense de l’international néerlandais et souligne à quel point il a été important ces dernières années. « Dumfries a été formidable lors, disons, de 99 de ses 100 matches en sélection. Je ne sais pas combien il en a disputé, mais en tout cas », déclare le consultant danois. « Il est tellement précieux pour cette équipe des Pays-Bas. »

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Les consultants sont moins enthousiastes à l’idée d’un éventuel transfert au Real Madrid. Kwakman souligne que Federico Valverde y est actuellement le premier choix au poste d’arrière droit et que Trent Alexander-Arnold évolue lui aussi à ce poste. « Le Real Madrid, c’est tout simplement un palier trop élevé », conclut Perez au sujet de Dumfries, et Bruggink se range à son avis.