Kroos répond à Davide Ancelotti à sa manière

Malgré son éloignement des terrains et des projecteurs depuis qu'il a mis un terme à sa carrière de footballeur, le nom de Toni Kroos demeure fortement présent dans la mémoire du Real Madrid et des amoureux du ballon rond, lui qui a laissé un héritage exceptionnel au cours de ses années passées au sein du club merengue. Et il semble que l'influence de la star allemande ait dépassé les limites du terrain, pour atteindre les membres de la famille Ancelotti, qui a vécu de près l'une des périodes les plus fastes du Real Madrid.

Davide Ancelotti, le fils de l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, a fait l'éloge de Toni Kroos, affirmant que la star allemande avait été l'un des joueurs les plus marquants de son expérience au Real Madrid, et le décrivant d'une manière singulière qui a attiré l'attention de Kroos lui-même.

Lors d'un entretien accordé au quotidien espagnol « As », Davide Ancelotti a parlé avec une grande admiration du milieu de terrain allemand, déclarant : « C'était le maître du jeu. Quelle magnifique description ! »

Il a précisé : « Il contrôlait le rythme de la rencontre et jouait de la manière qu'il voulait. C'était un joueur pivot, puis il se projetait. Toni parcourait environ 11 kilomètres par match, et il accomplissait aussi ses tâches défensives. »

Davide Ancelotti a ajouté qu'il préférait voir Kroos au poste de sentinelle défensive, bien que le joueur allemand penchât davantage vers les rôles offensifs au milieu de terrain.









Il a déclaré : « Je l'ai adoré lorsqu'il jouait comme sentinelle défensive. Il est vrai qu'il préférait évoluer en meneur offensif, mais il laissait les tâches difficiles à la sentinelle défensive, quel que soit son nom, que ce soit Camavinga ou Casemiro. »

Les propos de Davide Ancelotti ne sont pas passés inaperçus auprès de Toni Kroos, car les mots du jeune entraîneur italien sont rapidement parvenus à l'ancien joueur allemand, qui a tenu à les partager sur son compte officiel « Instagram ».

Kroos s'est contenté d'ajouter un emoji en forme de cœur à la publication, un message simple mais lourd de sens, qui reflète sa reconnaissance envers les mots de Davide et son admiration pour la description qu'il a faite de son rôle sur le terrain.









Davide Ancelotti a également évoqué la difficulté qu'a représentée le départ de Kroos du Real Madrid, affirmant que l'absence d'un joueur de son profil a eu un impact manifeste sur la dynamique de l'équipe. Il a déclaré : « Pour la dynamique du Real Madrid, son départ a été extrêmement difficile. »

Kroos est considéré comme l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du Real Madrid, lui qui a joué un rôle central dans les succès obtenus par l'équipe durant l'ère Carlo Ancelotti, avant de mettre un terme à sa carrière footballistique et de laisser derrière lui un héritage difficile à combler.

Quant à Davide Ancelotti, âgé de 37 ans, il vit actuellement une nouvelle expérience dans le monde de l'entraînement avec le club français de Lille, après avoir acquis une vaste expérience aux côtés de son père au Real Madrid, pour entamer sa quête d'écrire sa propre histoire, loin de l'ombre de son père et de sa grande carrière d'entraîneur.



