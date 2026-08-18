Konya déterminé à le recruter : Al Ahly baisse le prix d'Imam Ashour

Le club turc de Konyaspor reste déterminé à tenter de recruter Imam Ashour, milieu de terrain d'Al Ahly, alors que le club turc souhaite exploiter la dernière place disponible pour engager un joueur étranger durant le mercato actuel.

Le réseau turc « Yeni Haber » a rapporté que les négociations concernant le transfert d'Imam Ashour n'ont pas encore abouti à un accord définitif, mais que Konyaspor ne s'est pas retiré de l'opération et tient à recruter le joueur égyptien âgé de 28 ans.

Selon ce réseau, Al Ahly exigeait au départ 8 millions de dollars, en plus de primes supplémentaires, avant de revoir ses exigences financières à la baisse, l'affaire étant désormais attendue pour un montant de 7,5 millions de dollars.

Bien qu'aucun accord n'ait été trouvé sur les détails finaux de l'opération, Konyaspor espère toujours parvenir à un accord avec Al Ahly et boucler le transfert d'Imam Ashour, devenu la priorité absolue du club turc lors du mercato estival.

Imam Ashour avait rejoint Al Ahly en provenance du club danois de Midtjylland et a réussi durant la période écoulée à s'imposer comme l'un des principaux joueurs du milieu de terrain de l'équipe, en plus de briller avec la sélection égyptienne lors de la Coupe du monde 2026.

La légende du football égyptien Mohamed Salah a déjà rejoint Trabzonspor lors du mercato actuel, et si Ashour venait à s'engager avec Konyaspor, nous pourrions assister à un duel direct entre les deux stars de l'Égypte sur le sol turc.

À lire aussi :

Après avoir « dépassé les attentes » : une décision de Trabzonspor concernant Mohamed Salah

