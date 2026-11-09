Konaté révèle la réaction de Mbappé après le choc du Ballon d'Or

Le défenseur du Real Madrid Ibrahima Konaté a affirmé que son coéquipier Kylian Mbappé avait réagi de manière positive au fait de ne pas avoir remporté le Ballon d'Or, soulignant qu'il était revenu à l'entraînement dès le lendemain, pleinement concentré et plein d'enthousiasme, malgré une déception difficile à encaisser.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Konaté s'est exprimé devant les médias en zone mixte, à l'issue de la première séance d'entraînement de l'équipe de France, en préparation du match face à l'Italie dans la ville de Milan, jeudi prochain. Il a également évoqué l'état psychologique et physique de Mbappé après la perte du Ballon d'Or.

Konaté a déclaré : « Kylian possède un état d'esprit formidable, comme il l'a montré lors des derniers matchs où il a joué un rôle décisif. C'est un joueur extrêmement important pour nous à Madrid. C'est un compétiteur dans l'âme, et c'est pourquoi le fait de ne pas avoir remporté le Ballon d'Or, alors qu'il le méritait amplement, est bien évidemment difficile. Mais il est revenu dès le lendemain à l'entraînement, pleinement disponible et plein d'enthousiasme. J'espère qu'il sera dans sa meilleure forme l'an prochain afin de pouvoir soulever le trophée. »

Le défenseur français a insisté sur le fait qu'il ne traverse pas une phase de progression de son niveau lors des derniers matchs, assurant qu'il a entamé la saison en cours en bonne forme, après avoir surmonté les circonstances difficiles qu'il a vécues la saison dernière, durant laquelle il a été affecté par le décès de son père, ainsi que par la mort de son ancien coéquipier à Liverpool Diogo Jota, dans un accident de la route qui a également coûté la vie au frère de ce dernier.

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Le joueur a ajouté : « Je ne suis pas en train de m'améliorer en ce moment, je suis dans cet état depuis le début de la saison. Toutes les critiques dont j'ai fait l'objet l'an dernier, même si l'on n'a pas toujours fait référence aux circonstances personnelles sans rapport avec le football, montrent à quel point je suis fort sur le plan mental. »