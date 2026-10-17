Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a révélé que l'entraîneur du club, Vincent Kompany, souffre d'un problème à la cuisse, en plus d'avoir contracté un virus au cours de cette semaine, ce qui l'a empêché de s'exprimer après la rencontre face à Leipzig, conclue par une victoire écrasante du géant bavarois (6-1), ce samedi à l'Allianz Arena, dans le cadre du championnat d'Allemagne.

De son côté, le quotidien allemand "Bild" a rapporté que Kompany a glissé en sortant du tunnel lors du match contre Leipzig, ce qui a provoqué une légère torsion de son pied.

Le journal a ajouté que le technicien belge a eu des difficultés à monter les escaliers normalement, pendant la pause entre les deux mi-temps, et qu'il a donc emprunté un autre chemin vers les couloirs intérieurs du stade, en passant par l'un des angles.

À lire aussi

Les coulisses de la décision : pourquoi Flick a-t-il écarté Hamza Abdelkarim de l'équipe première du Barça ?

Prochains matchs FCB Ligue des Champions 15:00 ARS

Statistiques de la Ligue des champions : le Real Madrid, roi historique de la remontada, et le Barça dauphin

Eberl s'est chargé d'assister à la conférence de presse d'après-match à la place de Kompany, et il a évoqué la possibilité de voir l'entraîneur sur le banc face à Arsenal, mercredi prochain, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions.

Eberl a déclaré : "Rien ne l'empêche d'être avec l'équipe. Il s'est assis sur le banc, le problème n'était donc pas si grave. Il n'a pas dirigé l'équipe directement depuis la ligne de touche, Aaron Danks et René Marić s'en sont chargés, et cela montre à quel point les membres du staff technique sont en parfaite harmonie."

Le directeur sportif du Bayern Munich a ajouté : "Je suppose que cela ne posera pas de problème mercredi (face à Arsenal)."

La formation bavaroise aspire à retrouver le chemin de la victoire sur la scène européenne, après son match nul surprise à l'extérieur contre les Norvégiens du Viking (3-3), lors de la deuxième journée de la Ligue des champions.



