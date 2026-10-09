Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a affirmé que les titres collectifs restaient sa priorité devant le Ballon d'Or, que se disputent ses joueurs Harry Kane et Michael Olise.

Kompany a déclaré lors de la conférence de presse de présentation de la rencontre de son équipe face à son hôte Augsbourg, prévue demain samedi en Bundesliga, en réponse à une question sur les chances de Kane et Olise de remporter le Ballon d'Or : « Je pense que c'est déjà décidé, non ? Donc je ne peux plus rien changer, quoi que je dise. »

Et de poursuivre : « Désolé, mais je n'ai pas ce Ballon d'Or en tête chaque jour. Aujourd'hui, je ne pense qu'à Augsbourg. »

À lire aussi

L'héritier de Messi présente ses lettres de créance au moment des adieux

Le Bayern Munich bouge pour priver le Real Madrid d'Olise : le club madrilène anticipe le résultat des négociations

L'entraîneur belge a ajouté : « J'espère qu'un joueur du Bayern le remportera. Mais bien sûr, le plus important pour moi est que nous gagnions des titres avec le Bayern. Je connais bien Harry et Michael, et ils pensent de la même façon. C'est ce qui nous distingue en tant qu'équipe. »

« Je ne fais pas cela pour les récompenses »

À propos de la distinction qu'il doit recevoir prochainement de Markus Söder, ministre-président de l'État de Bavière, pour ses accomplissements sportifs et sa position contre le racisme, Kompany a déclaré : « C'est une récompense sportive. Je ne veux pas recevoir une récompense pour un discours contre le racisme. Je ne fais pas cela pour les récompenses, mais parce que la bonne chose doit être dite à un moment donné. La récompense est très belle, bien sûr. »

Selon le journal « Bild », Kompany recevra la récompense personnelle du ministre-président de Bavière, lors de la cérémonie du Prix du Sport bavarois 2026 prévue après le match d'Augsbourg.

Le journal a précisé que Söder apprécie, avant tout, la position claire de l'entraîneur belge contre le racisme et l'exclusion.

En février dernier, Kompany avait prononcé un discours qui a duré 12 minutes lors d'une conférence de presse du Bayern, qui a attiré l'attention mondiale, en réponse aux insultes racistes dont a été victime la star brésilienne Vinicius Junior, lors du match entre Benfica et le Real Madrid en Ligue des champions, et à la position de José Mourinho, entraîneur de Benfica à l'époque, qui avait imputé à Vinicius une partie de la responsabilité.



