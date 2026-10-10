Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a pris la défense de son gardien Manuel Neuer après l'erreur qui a coûté un but à l'équipe, dès la huitième seconde seulement du match face à Augsbourg, qui s'est soldé par un match nul (2-2) ce samedi, dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Allemagne, sur la pelouse de la « WWK Arena ».

Kompany a déclaré, lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre : « Je regardais en réalité de l'autre côté du terrain lorsque c'est arrivé (l'erreur de Neuer). Je sais ce que c'est pour un joueur, cela arrive. Si c'était un gardien de vingt ans, en tant qu'entraîneur, tu aurais un travail à faire avec lui. Mais Mano a à peu près mon âge, et il sait comment gérer la situation. »

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Il a ajouté : « Nous nous serrons toujours les coudes en tant qu'équipe. Le match est terminé maintenant et nous ne pouvons pas le changer. Seul le prochain match compte désormais. »

Interrogé pour savoir si Jonas Urbig pourrait débuter dans les buts, face aux Norvégiens de Viking mardi en Ligue des champions, Kompany a répondu : « Je ne dirai rien à ce sujet. Nous venons tout juste de jouer. La concentration était uniquement sur Augsbourg. On verra pour le prochain match. »

« Un hors-jeu est un hors-jeu »

Au sujet de la décision controversée d'annuler un but de Luis Díaz pour hors-jeu, Kompany a déclaré : « Un hors-jeu est un hors-jeu. Nous n'avons pas besoin de compliquer les choses plus qu'elles ne le sont déjà... C'était une journée où tout s'est joué dans les détails et aux millimètres. Nous nous blâmons aussi dans certaines situations. C'était un beau match pour les spectateurs. Nos supporters ont célébré 6 fois, mais seuls deux buts ont été comptabilisés. C'était un match plein d'émotions. »

Augsbourg avait ouvert le score par l'intermédiaire de Robin Fellhauer, pour le but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga, avant qu'Ismaël Saibari n'égalise à la 55e minute, puis que Rodrigo Ribeiro ne redonne l'avantage aux locaux à la 64e minute, mais le remplaçant Nathaniel Brown a arraché à nouveau l'égalisation pour les visiteurs à la 80e minute.

La rencontre a été marquée par l'annulation de 4 buts du Bayern Munich pour hors-jeu.



