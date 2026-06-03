Dans son analyse du match Pays-Bas - Algérie (0-1), Ronald Koeman critique ouvertement Jorrel Hato. Selon le sélectionneur battu, le latéral gauche, entré à la mi-temps, n’a pas respecté les consignes.

« En deuxième mi-temps, nous nous sommes davantage écartés de nos positions », soupire Koeman, qui a effectué cinq changements à la mi-temps, lors d’un entretien avec Jeroen Stekelenburg de la NOS après le match amical disputé au stade De Kuip.

« Jorrel Hato a parfois monté trop haut, alors que, sur le côté gauche, nous jouons généralement plus bas, tandis que, à droite, nous restons plus haut. Cette situation a créé plusieurs moments dangereux dès la première période », analyse Koeman, pointant du doigt le problème principal de la seconde mi-temps des Oranje. « Il faut donc aussi savoir utiliser sa tête. »

Hato faisait partie des cinq joueurs remplacés par Koeman à la mi-temps du match d’adieu face à l’Algérie, aux côtés de Robin Roefs, Nathan Aké, Justin Kluivert et Memphis Depay, tous lancés pour 45 minutes par le sélectionneur des Oranje.

Pour Hato, il s’agissait pourtant d’une chance de convaincre Koeman, qui semble privilégier Micky van de Ven au poste d’arrière gauche pour la Coupe du monde. Le défenseur de Tottenham Hotspur est en effet devenu, depuis quelques mois, un pilier de la défense néerlandaise.

Malgré les ajustements, Hato n’a pas pu empêcher Anis Hadj Moussa, également entré en jeu, de s’infiltrer depuis la droite à la 86^e minute et de battre Verbruggen d’une frappe puissante dans la lucarne gauche. Les Oranje n’ont pas réussi à revenir, offrant à l’Algérie une victoire surprise (0-1) sur la pelouse de Rotterdam.