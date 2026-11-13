Koeman défend De Jong et met en garde Barcelone contre le piège de la Ligue des champions

Ronald Koeman, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, a affirmé que son compatriote Frenkie de Jong possède une grande force mentale, insistant sur sa capacité à gérer la pression et les critiques auxquelles il est confronté au sein du club catalan.
Les déclarations de Koeman, selon le quotidien espagnol « As », ont été faites lors de sa participation ce matin à un tournoi caritatif de golf, organisé au club de golf de Barcelone, dans la ville de Sant Esteve Sesrovires, où il a dirigé l'équipe de Barcelone face à l'Espanyol, dans une compétition transposant l'ambiance du derby entre les deux clubs vers un autre sport, tandis que Juan Capdevila était le capitaine de l'équipe de l'Espanyol.
L'ancien sélectionneur des Pays-Bas a parlé de Frenkie de Jong, qui demeure au centre de débats permanents au sein du Barça, que ce soit en raison de son niveau ou après que Hansi Flick a surpris tout le monde en l'alignant quelques minutes au poste d'arrière lors de la rencontre face à l'Atlético Madrid.
Koeman n'a manifesté aucune surprise face à la bonne prestation offerte par de Jong sur le côté droit, précisant : « Il sait jouer au poste d'arrière, ainsi qu'en charnière centrale, puisqu'il a évolué à ces postes avec moi. Il est capable de jouer à plusieurs positions différentes. »
Koeman a également défendu les qualités techniques de son compatriote, exprimant son regret de le voir affecté par les blessures ces dernières années, en déclarant : « C'est un grand joueur. Il a souffert de blessures au cours des deux dernières années, et le retour est toujours difficile après cela. La même chose lui est arrivée lors de l'Euro, ainsi que lors de la Coupe du monde. »
Au sujet des critiques dont fait l'objet le milieu de terrain néerlandais, Koeman estime qu'il est « très fort mentalement » et capable de supporter la pression, ajoutant : « Il est conscient de l'ampleur de la pression qui existe à Barcelone, et je n'y vois aucun problème. Il a toujours affirmé sa volonté de jouer avec Barcelone, et c'est ce qu'il fait actuellement. »
Sur le plan de la course aux titres, l'ancien entraîneur du Barça estime que l'équipe de Hansi Flick est la candidate la plus sérieuse au sacre en Liga, mais il a émis des réserves quant à ses chances en Ligue des champions.
Koeman a déclaré : « C'est l'un des principaux candidats à la victoire, mais il y a d'autres équipes solides également, et lorsqu'on arrive aux matches à élimination directe en Ligue des champions, il y a toujours quelques moments difficiles. »
En conclusion de ses déclarations, Koeman a salué le travail accompli par Xavi Hernández avec la sélection des Pays-Bas.
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J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.
Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.
Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.
Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.
Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.
Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :
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