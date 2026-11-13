Koeman défend De Jong et met en garde Barcelone contre le piège de la Ligue des champions

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Ronald Koeman, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, a affirmé que son compatriote Frenkie de Jong possède une grande force mentale, insistant sur sa capacité à gérer la pression et les critiques auxquelles il est confronté au sein du club catalan.

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Les déclarations de Koeman, selon le quotidien espagnol « As », ont été faites lors de sa participation ce matin à un tournoi caritatif de golf, organisé au club de golf de Barcelone, dans la ville de Sant Esteve Sesrovires, où il a dirigé l'équipe de Barcelone face à l'Espanyol, dans une compétition transposant l'ambiance du derby entre les deux clubs vers un autre sport, tandis que Juan Capdevila était le capitaine de l'équipe de l'Espanyol.

L'ancien sélectionneur des Pays-Bas a parlé de Frenkie de Jong, qui demeure au centre de débats permanents au sein du Barça, que ce soit en raison de son niveau ou après que Hansi Flick a surpris tout le monde en l'alignant quelques minutes au poste d'arrière lors de la rencontre face à l'Atlético Madrid.

Koeman n'a manifesté aucune surprise face à la bonne prestation offerte par de Jong sur le côté droit, précisant : « Il sait jouer au poste d'arrière, ainsi qu'en charnière centrale, puisqu'il a évolué à ces postes avec moi. Il est capable de jouer à plusieurs positions différentes. »

Koeman a également défendu les qualités techniques de son compatriote, exprimant son regret de le voir affecté par les blessures ces dernières années, en déclarant : « C'est un grand joueur. Il a souffert de blessures au cours des deux dernières années, et le retour est toujours difficile après cela. La même chose lui est arrivée lors de l'Euro, ainsi que lors de la Coupe du monde. »

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Au sujet des critiques dont fait l'objet le milieu de terrain néerlandais, Koeman estime qu'il est « très fort mentalement » et capable de supporter la pression, ajoutant : « Il est conscient de l'ampleur de la pression qui existe à Barcelone, et je n'y vois aucun problème. Il a toujours affirmé sa volonté de jouer avec Barcelone, et c'est ce qu'il fait actuellement. »

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Sur le plan de la course aux titres, l'ancien entraîneur du Barça estime que l'équipe de Hansi Flick est la candidate la plus sérieuse au sacre en Liga, mais il a émis des réserves quant à ses chances en Ligue des champions.

Koeman a déclaré : « C'est l'un des principaux candidats à la victoire, mais il y a d'autres équipes solides également, et lorsqu'on arrive aux matches à élimination directe en Ligue des champions, il y a toujours quelques moments difficiles. »

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En conclusion de ses déclarations, Koeman a salué le travail accompli par Xavi Hernández avec la sélection des Pays-Bas.