Klopp revient sur le Real Madrid… et désigne son favori pour la Coupe du monde

Jürgen Klopp, l’ex-manager de Liverpool, a esquivé une question sur les rumeurs l’associant au poste d’entraîneur du Real Madrid.

L’entraîneur allemand, l’une des figures les plus marquantes du football européen de la dernière décennie, commente actuellement la Coupe du monde 2026 depuis les États-Unis. Interrogé par le journal « La Gazzetta dello Sport », il a opposé un refus net mais amusé lorsque la question du Real Madrid lui a été posée.

Interrogé sur la possibilité d’avoir envisagé le club espagnol, l’Allemand a d’abord ri, puis a habilement esquivé la question.

D’un ton enjoué, il a lancé : « Si je réponds à cette question maintenant, tout ce que j’ai dit jusqu’à présent disparaîtra, sera annulé. »

Puis, l’Allemand a coupé court : « Il y a José Mourinho… C’est bien. Donc, pas de commentaire. »

Il s’est en revanche montré plus loquace au sujet de Carlo Ancelotti et de son expérience à la tête de la sélection brésilienne.

Il a salué le technicien transalpin, que l’il présente comme le profil parfait pour encadrer un groupe de grands talents en quête de cadre.

« Si j’étais Brésilien et qu’on me demandait quel est le meilleur entraîneur pour la sélection nationale, je n’hésiterais pas une seconde : Carlo », a-t-il tranché.

Selon lui, l’influence d’Ancelotti pourrait s’avérer décisive pour le Brésil, qui possède un « potentiel énorme » mais attend encore un guide capable de le libérer pleinement.

L’ancien coach de Liverpool a ajouté : « Ils manquent un peu de discipline tactique, et personne n’est mieux placé pour les faire progresser… Carlo est formidable ; les Brésiliens ont de la chance. »

L’Allemand s’est aussi dit surpris par le niveau général de cette Coupe du monde, qu’il juge plus ouverte : les petites nations osent, tandis que les cadors doivent imposer leur loi d’emblée.

Il souligne une volonté farouche de s’imposer, de jouer et de marquer, sans laisser place aux conjectures. Klopp reste toutefois fidèle à sa vieille complainte : il y a trop de matchs.

Il a insisté : « Pour les grands joueurs en général, il y a trop de matchs. »

Il souligne aussi la dimension émotionnelle du tournoi : voir des nations comme Curaçao, le Cap-Vert ou Haïti disputer une Coupe du monde lui paraît « formidable », même si ce n’est pas la formule idéale à ses yeux.

Concernant les pauses hydratation, l’un des sujets chauds de la compétition, il en défend l’utilité dans des conditions extrêmes tout en déplorant leur durée.

Sur le plan sportif, il place l’Allemagne comme grand favori au titre, tout en reconnaissant les progrès de la Norvège et du Japon.

Enfin, interrogé sur le banc du Real Madrid, il a esquivé la question en riant et en détournant le regard pour éviter toute polémique.