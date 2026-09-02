Jürgen Klopp, sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, est intervenu afin de convaincre le Marocain Younes Ebnoutalib, star de l'Eintracht Francfort, de représenter la Mannschaft plutôt que le Maroc.

Le réseau « Sky Sports » a rapporté que Klopp s'était rendu à l'Eintracht Francfort, et les images publiées par le club sur ses canaux ont notamment montré une conversation entre Klopp et Ebnoutalib.

Selon les informations de Sky Sports, une longue conversation a effectivement eu lieu entre Klopp et le joueur âgé de 22 ans, qui peut également évoluer pour le Maroc.

Klopp serait très admiratif des qualités d'Ebnoutalib et souhaiterait le convaincre de jouer avec l'équipe d'Allemagne.

Younes Ebnoutalib est né à Francfort, d'une mère allemande et d'un père marocain, ce qui lui donne le droit de représenter l'équipe d'Allemagne. Il avait déjà été convoqué en équipe du Maroc des moins de 15 ans.

Younes Ebnoutalib a débuté la nouvelle saison du championnat d'Allemagne en inscrivant un triplé dans les filets de l'Union Berlin, lors d'un match qui s'est soldé par un nul sur le score de 3-3.

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