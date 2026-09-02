Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Jurgen Klopp RB Leipzig 2025Getty Images

Traduit par

Klopp intervient personnellement pour attirer un talent marocain vers l'Allemagne

Bundesliga
Y. Ebnoutalib
J. Klopp
Allemagne
Maroc
Eintracht Francfort
Allemagne
Maroc

L'Allemagne s'active tôt pour arracher un talent offensif des griffes du Maroc

Jürgen Klopp, sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, est intervenu afin de convaincre le Marocain Younes Ebnoutalib, star de l'Eintracht Francfort, de représenter la Mannschaft plutôt que le Maroc.

Le réseau « Sky Sports » a rapporté que Klopp s'était rendu à l'Eintracht Francfort, et les images publiées par le club sur ses canaux ont notamment montré une conversation entre Klopp et Ebnoutalib.

Selon les informations de Sky Sports, une longue conversation a effectivement eu lieu entre Klopp et le joueur âgé de 22 ans, qui peut également évoluer pour le Maroc.

Klopp serait très admiratif des qualités d'Ebnoutalib et souhaiterait le convaincre de jouer avec l'équipe d'Allemagne.

Younes Ebnoutalib est né à Francfort, d'une mère allemande et d'un père marocain, ce qui lui donne le droit de représenter l'équipe d'Allemagne. Il avait déjà été convoqué en équipe du Maroc des moins de 15 ans.

Younes Ebnoutalib a débuté la nouvelle saison du championnat d'Allemagne en inscrivant un triplé dans les filets de l'Union Berlin, lors d'un match qui s'est soldé par un nul sur le score de 3-3.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google