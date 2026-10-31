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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Kimmich revient des jours les plus difficiles de sa vie : des mots émouvants après le décès de son père

Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
J. Kimmich
Allemagne

Absent lors de 3 matchs

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Le retour de Joshua Kimmich sur les terrains n'était pas qu'une simple participation au Klassiko allemand face au Borussia Dortmund, qui s'est soldé par un match nul 2-2, mais il a revêtu une dimension humaine émouvante, le milieu de terrain du Bayern Munich disputant son premier match depuis le décès de son père, évoquant avec franchise la période difficile qu'il a traversée.

Kimmich, âgé de 31 ans, a déclaré à la chaîne « Sky » après la rencontre : « Ce fut une semaine extrêmement difficile. Je suis heureux de retrouver la pelouse. Cela n'a pas été facile du tout, mais au moins, pendant le match, on oublie la chose un court instant. »

Le joueur avait manqué 3 matchs officiels en raison du décès de son père, et lorsqu'on lui a demandé si le retour sur le terrain allait l'aider à surmonter cette étape, il a répondu clairement : « Oui, absolument. »

Kimmich a exprimé sa gratitude pour le soutien qu'il a reçu du Bayern Munich et de la Fédération allemande de football durant son épreuve, déclarant : « Je dois aussi saluer la compassion du club et son soutien à mes côtés, ainsi que la Fédération allemande de football, qui a assisté aux funérailles. Cela a été très particulier pour moi et pour ma famille. »

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Le joueur du Bayern Munich a ajouté une phrase marquante : « Cela me montre que je suis tout à fait à la bonne place ici. »

Les déclarations de Kimmich prennent une importance supplémentaire à la lumière d'une prise de position antérieure vis-à-vis de la direction du club, puisqu'il avait évoqué, lors d'un film documentaire diffusé par la chaîne « ZDF » en 2024, son sentiment d'avoir été abandonné par le Bayern Munich durant la crise liée au débat sur la vaccination contre le virus du coronavirus, ce qui rend son éloge actuel du soutien reçu du club particulièrement marquant.

Après avoir évoqué le volet humain, Kimmich a abordé la situation sportive de l'équipe, dans le contexte des blessures qui ont frappé les rangs du Bayern Munich, déclarant : « Quand on voit nos blessures d'aujourd'hui, on réalise que le plus important au bout du compte, c'est de préserver la santé. »

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