Ancien joueur du Real Madrid, Sami Khedira avait évolué sous les ordres de Carlo Ancelotti. Un entraîneur dont il n'a gardé que de bons souvenirs.

Passé par le Real Madrid et la Juventus Turin, Sami Khedira a été l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste durant la dernière décennie. Vainqueur de la Coupe du Monde en 2014 avec l'Allemagne, le milieu de terrain a pris sa retraite il y a de cela seulement quelques semaines, après une saison au Hertha Berlin.



Retraité à l'âge de 34 ans, le natif de Stuttgart a accordé un long entretien à Marca. Dans celui-ci, il revient notamment sur son passage à Madrid, sous les ordres de José Mourinho puis de Carlo Ancelotti. Deux entraîneurs aux méthodes bien différentes. "Ancelotti était complètement différent de Mourinho. Personnellement, il m'a aidé à continuer à progresser, à jouer d'une manière différente", a expliqué Sami Khedira, qui estime avoir progressé offensivement grâce au passage de l'Italien.

Carlo Ancelotti, un entraîneur marquant

"Il m'a donné beaucoup de confiance, il m'a conseillé de plus m’immiscer dans la surface adverse, me disant que je pouvais marquer plus de buts. Il considérait l'équipe et le Real comme une famille et il s'occupait de nous tous", a ensuite ajouté l'ancien international allemand, qui se félicite de son retour sur le banc madrilène.

"C'est une bonne nouvelle. En dehors des titres, je me souviens que nous avons joué de très bons matchs, du très bon football. Ce n'est pas facile de faire un deuxième passage, mais je suis sûr qu'il peut réussir. Je trouve que c'est une très grande idée de la part du Real Madrid", a ainsi estimé le néo-retraité, madrilène à jamais.



"C'était triste de quitter le Real, je savais que j'étais dans le meilleur club du monde. Je vivais aussi dans une ville incroyable, je gagnais des titres. J'ai tout donné jusqu'au dernier jour, mais le moment est venu de partir. Vous savez quand ce moment arrive et personnellement, c'était bien de changer de club et de pays pour avancer. J'aime le Real Madrid et j'ai pleuré quand je lui ai dit au revoir. Je me souviens d'avoir marché dans Madrid le soir, seul, en me remémorant tout. C'était difficile".