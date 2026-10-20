Khannous demande la facture du dentiste après la blessure d'un talent de Hambourg

L'intensité de la rivalité en Bundesliga n'a pas empêché le Marocain Bilal El Khannouss, la star de Stuttgart, de présenter ses excuses au jeune talent de Hambourg Luis Lemke, après qu'un contact entre eux eut causé une blessure douloureuse qui a fait perdre à ce dernier la moitié d'une de ses dents de devant, dans un épisode rapidement devenu une scène cocasse sur les réseaux sociaux.

La rencontre, qui s'est terminée sur une victoire de Hambourg sur le score de un but à zéro au stade du Volksparkstadion samedi dernier, a été le théâtre d'un contact violent entre El Khannouss, âgé de 22 ans, et le jeune défenseur Lemke, âgé de 17 ans, à la 13e minute.

Lors d'un tacle glissé de Lemke sur la ligne de touche, El Khannouss a sauté par-dessus les jambes du défenseur, mais l'a touché au visage avec les crampons de sa chaussure droite, ce qui a provoqué un saignement immédiat et nécessité l'intervention du staff médical pour soigner la plaie autour de sa bouche, avant qu'il n'apparaisse qu'il avait perdu la moitié de sa dent de devant supérieure droite.

Lemke a déclaré après le coup de sifflet final, dans des propos rapportés par le journal allemand Bild : « J'ai rendez-vous chez le dentiste tout de suite, mais je ne ressens aucune douleur. »

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Un jour après l'incident, le talent de Hambourg a géré la situation avec humour, publiant sur son compte Instagram deux photos de lui, l'une montrant le vide causé par la blessure à sa dent, l'autre après sa réparation, en commentant avec ironie : « Une demi-dent en moins et trois points assurés. »









Lemke a ajouté que la dent avait déjà été réparée, en référence à son rétablissement rapide des suites de l'accident, malgré le caractère insolite de la blessure subie durant la rencontre.

El Khannouss n'a pas tardé à réagir à la publication, écrivant pour s'excuser auprès de son adversaire sur le terrain : « Désolé, mon ami », ce à quoi Lemke a répondu avec fair-play : « Ne t'inquiète pas, mon ami, la dent est revenue à sa place. »

La réponse la plus cocasse est venue de la star marocaine, qui a écrit : « Envoie-moi la facture », accompagnant son commentaire d'un émoji hilare, un geste qui a reflété ses excuses pour la blessure ainsi que l'ambiance amicale qui a régné entre les joueurs à l'issue de la confrontation.