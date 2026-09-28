Kenneth Perez : « L’équipe des Pays-Bas a vraiment un problème à ce poste »

L’équipe des Pays-Bas a bien entamé cette trêve internationale, mais Kenneth Perez voit malgré tout un poste où la sélection néerlandaise a des problèmes : celui d’arrière gauche. C’est ce qu’il a expliqué dans Voetbalpraat sur ESPN.

Contre l’Allemagne (1-1) comme contre la Serbie (1-2), Micky van de Ven a disputé l’intégralité des quatre-vingt-dix minutes au poste d’arrière gauche. Mais il n’a pas vraiment convaincu Marciano Vink ni Perez.

« Je ne le vois pas comme un arrière gauche », a ainsi déclaré Vink. Perez est d’accord avec lui. « Non, moi non plus. Les Pays-Bas ont vraiment un problème au poste d’arrière gauche. Daley Blind ne peut vraiment pas ? », a lancé Perez avec un clin d’œil.

« Hato a aussi joué à ce poste, non ? », avance Vink. « Mais à Chelsea, il joue en réalité davantage dans l’axe gauche. Peut-être que Mats Rots peut être une option. »

Arno Vermeulen, également présent sur le plateau, a toutefois vu que Van de Ven avait aussi montré de bonnes choses contre la Serbie. « D’un autre côté, il y a une action contre la Serbie où ça se passe mal derrière et lui, bien sûr, avec sa vitesse, avec un tacle glissé de ce genre, résout quelque chose à l’autre bout du terrain, quand même. »

Pour autant, lui aussi pense que Van de Ven n’est pas l’arrière gauche le plus adapté. « Je pense que Xavi veut en réalité davantage de football à ce poste. »

Perez conclut enfin, en faisant référence à Van de Ven et Jan Paul van Hecke : « Dans la ligne de quatre derrière, tu as simplement deux gars qui sont vingtièmes avec Tottenham (en Premier League, ndlr). Et l’un d’eux est capitaine. »