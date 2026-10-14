Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, a déclaré que le carton rouge reçu par son coéquipier Michael Olise avait tout changé, lors du match de son équipe face au club norvégien de Viking (3-3) en Ligue des champions, mardi, en affirmant que le Français devait assumer la responsabilité de son erreur.

Kane a commenté les événements de la rencontre en déclarant, dans des propos à la presse après le match : "Nous avons livré une première période faible. Nous avons bien entamé la seconde période et nous nous sommes battus pour revenir. Mais le carton rouge a tout changé pour nous. Il (Olise) sera très déçu, et il doit assumer la responsabilité. C'était une erreur, et les erreurs arrivent. Il doit en tirer les leçons."

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Et d'ajouter : "C'est regrettable car nous avons des matchs importants devant nous. Nous aurions dû gagner cette rencontre avec la performance que nous avons livrée en seconde période. Mais quand on commet des erreurs comme celles-là, on est puni."

Il a poursuivi dans des propos accordés à la chaîne "Sky" : "Sans le carton rouge, nous aurions certainement continué, nous les aurions punis et nous aurions terminé le match avec force. Mais c'est le football, il faut être intelligent et lucide dans ces moments-là, et il faut maîtriser ses émotions."

Kane a continué : "Nous allons nous serrer les coudes et veiller à progresser en tant que groupe. Nous gagnons ensemble, nous perdons et faisons match nul ensemble. Nous savons qu'il faut éliminer les erreurs, et nous le ferons."

Les provocations de Tripic

Interrogé sur le fait de savoir si Zlatko Tripic, le capitaine de Viking, avait réussi à le provoquer, l'attaquant anglais a répondu : "Non, je ne crois pas. Cela fait partie du football. C'est un joueur intelligent qui aime obtenir des coups francs, se rouler par terre et perdre du temps."

Il a ajouté : "On affronte des joueurs comme lui tout le temps. Aujourd'hui, ça a marché pour lui. L'arbitre n'est pas parvenu à totalement maîtriser cela, mais c'est ce qui s'est passé."

Tripic a été présent dans les moments les plus marquants du match, sur la pelouse du Lays Arena, où il a tiré le corner que Gianni Stensness a dévié de la tête dans les filets du club bavarois, après seulement 70 secondes.

Et à la fin, il a adressé un centre au second poteau, que le remplaçant Herman Haugen a mis au fond des filets, inscrivant le but de l'égalisation (3-3) pour Viking.

Entre les deux buts, Tripic a eu un troisième rôle décisif, puisqu'il a provoqué Michael Olise jusqu'à ce que celui-ci perde ses nerfs. La star française a envoyé le ballon au visage du capitaine de Viking, et a reçu deux cartons jaunes puis l'expulsion.



