Karim Benzema se fait démolir par la presse espagnole

Depuis l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions, Karim Benzema est au coeur des critiques en Espagne.

Au Real Madrid plus que n'importe où, on peut rapidement passer du statut de héros à celui de zéro ou presque. Ballon d'Or 2022 après avoir conduit les Merengues à la conquête d'un doublé Liga-Ligue des Champions après une saison exceptionnelle, Karim Benzema est aujourd'hui désigné comme l'un des symboles des deux échecs du club madrilène cette saison. Mercredi, l'attaquant français n'a rien pu faire face à l'armada Manchester City et a été impuissant devant l'humiliation (4-0) subie par son équipe.

L'attitude de Benzema ciblé

Capitaine de son équipe, le Nueve est donc forcément ciblé par les médias et la presse espagnols. Pas forcément pour son niveau de jeu cette saison, mais plutôt pour son attitude en tant que capitaine. As lui reproche notamment de ne pas vouloir s'exprimer face aux médias dans les moments compliqués. "Quand on est capitaine du Real Madrid, on est capitaine dans les bons et les mauvais moments. Benzema n’a plus parlé depuis le Mondial des Clubs", peut-on lire dans les colonnes du quotidien espagnol.

Malgré les victoires en Coupe du Roi, Supercoupe d'Europe et au Mondial des clubs, la saison des Blancos restera comme décevante aux yeux des amateurs et spécialistes du football en Espagne.