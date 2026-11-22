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Serie A - Journée 12 22 nov. 2026 - 06:30 Allianz Stadium

Juventus-Venezia sera diffusé en direct et en exclusivité sur DAZN. Le match est accessible sur abonnement, depuis l’application ou le site de la plateforme, sur n’importe quel appareil. Les abonnés DAZN-Sky pourront également suivre la rencontre sur la chaîne DAZN 1, disponible sur le canal 214 de Sky.

La Juventus retrouve l’Allianz Stadium de Turin dimanche 22 novembre pour affronter Venezia lors de la douzième journée de Serie A. Coup d’envoi à 12 h 30.

La Juventus aborde ce rendez-vous après un match nul 2-2 contre la Fiorentina lors de sa dernière sortie en championnat, un résultat qui a mis fin à une série positive. Spalletti doit composer avec de nombreux blessés, dont plusieurs absences importantes sur les côtés.

Kenan Yildiz, le numéro 10 de la Juventus, est toujours absent après son opération du pied en août. Le Turc a repris l’entraînement avec ballon, mais son retour parmi les titulaires n’est pas attendu avant quelques semaines. Kalulu, Cambiaso et Nico Gonzalez restent également indisponibles.

Bonne nouvelle, en revanche, avec le retour de Francisco Conceiçao, de nouveau disponible après un mois d’absence. Le Portugais pourrait débuter sur le banc, tandis que Kolo Muani serait reconduit sur le côté droit et Woltemade à la pointe de l’attaque.

Le Venezia de Davide Nicola arrive à Turin après sa victoire 2-1 contre l’Udinese avant la trêve, un résultat qui a redonné des espoirs de maintien à l’équipe vénitienne, actuellement dix-neuvième du classement.

Les informations sur les chaînes disponibles pour suivre le match en direct figurent ci-dessous.

Nouvelles des équipes

Spalletti doit composer avec une longue liste d’indisponibles. Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik et Grabara sont absents en raison de blessures de longue durée, tandis que Kalulu s’entraîne à l’écart et devra encore attendre plusieurs semaines avant de revenir. Cambiaso et Nico Gonzalez sont incertains, tout comme Celik après son problème musculaire survenu en sélection. Zhegrova, en revanche, s’est entraîné normalement et est disponible. Le onze probable de la Juventus comprend Vicario dans les buts, Lucumi et Bremer dans l’axe de la défense, Cabal à gauche et McKennie repositionné sur le côté droit, Koopmeiners, Douglas Luiz et Boga au milieu, ainsi qu’un trio offensif composé de Kolo Muani, Woltemade et Alajbegovic ou Boga.

Nicola récupère tous ses titulaires habituels, seuls Franjic, Sverko et Adorante étant absents. Venezia devrait aligner Stankovic dans les buts, une défense à quatre composée de Moreno, Halhal, Juan Jesus et Mazzocchi, Kike Perez, Sohm et Basic au milieu, ainsi qu’Adams et Yeboah en attaque. Les compositions officielles seront communiquées dans les heures précédant le coup d’envoi.

Forme du moment

La Juventus compte trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches, entre Serie A et Ligue Europa. Elle a battu le Napoli 2-0 et l’AZ Alkmaar 2-1, mais s’est inclinée 2-0 contre le Genoa et a fait match nul 2-2 avec la Fiorentina lors de sa dernière sortie. Sur ces cinq rencontres, l’équipe de Spalletti a marqué sept buts et en a encaissé cinq.

Venezia a enregistré deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matches de championnat. L’équipe a battu le Napoli 1-0 et l’Udinese 2-1, mais a perdu contre l’Inter, le Genoa et Côme. Sur ces cinq rencontres, Venezia a marqué quatre buts et en a encaissé autant.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 25 mai 2025, lorsque la Juventus s’était imposée 3-2 sur le terrain de Venezia en Serie A. Avant ce match, les deux formations avaient fait match nul 2-2 à l’Allianz Stadium en décembre 2024. Sur les cinq confrontations disponibles en Serie A, la Juventus compte trois victoires contre une pour Venezia, ainsi qu’un match nul.

Classement

En Serie A, la Juventus occupe actuellement la septième place du classement, tandis que Venezia est dix-neuvième.