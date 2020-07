Juventus - Sarri ne veut pas s'attarder sur cette défaite énigmatique

Alors que son équipe s'est écroulée mardi soir face à l'AC Milan (4-2), Maurizio Sarri avait à coeur de vite passer à la rencontre suivante.

Il suffisait de s'attarder sur la joie communicative de Cristiano Ronaldo quand celui-ci a inscrit le deuxième but de la Turin contre l' , mardi soir, à San Siro, pour comprendre combien la Vieille Dame pensait frapper un grand coup. Première de , l'équipe entraînée par Maurizio Sarri comptait provisoirement 10 points d'avance sur la Rome et avait donc fait un grand pas vers le titre. Mais cela, c'était avant de s'écrouler et de s'incliner face aux Milanais (4-2).

"Cette défaite, nous n'y pensons pas trop​"

Au sortir de la rencontre, Maurizio Sarri n'a pas souhaité s'attarder sur le trou d'air de son équipe après la réduction du score signée Zlatan Ibrahimovic. "Nous ne pensons pas au blackout total survenu après le pénalty, nous avons un autre match dans quelques jours, ce qui est arrivé arrive à d'autres équipes dans cette étrange période. Après 60 minutes de niveau mondial, nous avons disparu du terrain pendant 15 minutes", a ainsi confié le technicien transalpin.

"Cette défaite, nous n'y pensons pas trop, pour le moment cela ne servirait à rien (...) Expliquer une défaite n’est jamais simple, nous avons un match dans trois jours contre Bergame, il faut rester concentré", a ensuite ajouté l'ancien du Napoli. Malgré la défaite, la Juventus est bien partie pour être sacrée.