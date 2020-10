Juventus - Pirlo l'admet : "Guardiola est un modèle à suivre"

L'entraîneur de la Juventus, en fonction depuis seulement quelques semaines, a admis s'inspirer de Pep Guardiola, qui exerce à Manchester City.

C'est un été surprise pour Andrea Pirlo, entré dans le monde des entraîneurs par la grande porte. Entraîneur de la depuis plusieurs semaines désormais, l'ancienne gloire de la Vieille Dame et de la Squadra Azzurra a fait le bilan de son début d'expérience. Pour l'UEFA, il admet avoir pris quelque chose de ses anciens entraîneurs.

"En peu de temps ils ont compris quel était mon rôle"

"Pendant la période où j'ai été arrêté, j'ai commencé à étudier, j'ai vu cette passion grandir de jour en jour et le rythme était automatique. Durant ma carrière j'ai eu de grands techniciens, de Lucescu au début en passant par Lippi, Ancelotti, Conte et Allegri. J'ai eu la chance d'évoluer dans des championnats de haut niveau, j'essaie de prendre quelque chose de tout le monde. Guardiola est un exemple pour tout le monde, pour un jeune entraîneur c'est un modèle à suivre, alors chacun a ses propres idées", a-t-il confié à l'UEFA.

Fort heureusement, les joueurs de la Juventus se sont immédiatement mis à la disposition du nouvel entraîneur, selon lui. "De mes anciens coéquipiers, j'ai trouvé une grande disponibilité, en peu de temps ils ont compris quel était mon rôle et c'était facile de changer d'attitude. Ils peuvent m'aider beaucoup car ils savent ce que signifie jouer ici, gagner et travailler avec moi", a ensuite ajouté l'entraîneur de la Juventus Turin, qui a le luxe de pouvoir s'appuyer sur Cristiano Ronaldo au quotidien.

"Cristiano Ronaldo est un symbole du football mondial, le voir s'entraîner et jouer me procure, à moi et à l'équipe, beaucoup de plaisir. À 35 ans, il travaille comme un gamin, c'est un exemple. En les équipes sont toutes fortes, il faudra les défier toutes avec la plus grande attention et avec le même enthousiasme. La période la plus difficile arrive toujours en mars, il faut aussi avoir de la chance avec le tirage au sort. Le but est d'avoir la maîtrise du jeu et de l'imposer partout", a enfin prévenu Andrea Pirlo.