Juventus - Maurizio Sarri s'inquiète du manque de constance de son équipe

L'entraîneur de la Juventus Turin n'a guère apprécié le match nul spectaculaire face à Sassuolo mercredi soir (3-3). Et il ne s'en est pas caché.

Alors qu'elle compte sept points d'avance sur la Rome, la Turin, solide leader de , rencontre certaines difficultés ces dernières semaines. Encore malmenée par mercredi soir, la Vieille Dame a de nouveau été contrainte de partager les points (3-3).

"Devenir plus ordonné et équilibré"

Un manque de constance qui agace Maurizio Sarri, lequel s'est montré aussi perplexe qu'inquiet en conférence de presse après la rencontre, pointant notamment la passivité de ses joueurs. "Parfois, cette équipe donne le sentiment d'avoir un fort potentiel, puis, elle nous laisse perplexe dans ces moments de passivité. Il s'agit de devenir plus ordonné et équilibré, de maintenir les qualités que nous avons et ce n'est pas facile", a d'abord déclaré l'entraîneur du Champion d' .



"À 2-0, nous aurions dû garder les adversaires dans leur moitié de terrain. Au lieu de cela, nous avons essayé d'aller directement au but, mais de cette façon, l'équipe s'est disloquée et a ouvert des espaces", a ensuite analysé le technicien italien. À cinq journées du terme de la saison, sa Juventus semble toutefois bien partie pour remporter un nouveau titre national. Néanmoins, elle devra vraisemblablement hausser son niveau de jeu pour exister en Ligue des Champions.